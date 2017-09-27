LEO Express отвергает обвинения в нелегальной работе в Закарпатье

Один из слушателей «Радио Прага» обратил внимание редакции на сообщение, появившееся недавно на сайте «Закарпатавтотранс» под заголовком «Укртрансбезопасность Закарпатья санкционирует нелегальные перевозки?», где было сказано:

«1 сентября 2017 г. в Закарпатье начал свою деятельность еще один перевозчик-нелегал международного класса – на маршруте «Рахов – Прага». По информации официальных реестров Министерства инфраструктуры Украины и Закарпатской облгосадминистрации, недавно прорекламированный рейс «Рахов - Прага» чешского перевозчика LEO Express, он же закарпатский ООО «Ерабус», функционирует без оформления разрешительных документов.

О фактах осуществления подобных нелегальных перевозок поставлено в известность управление Укртрансбезпекы в Закарпатской области... Предприятия транспорта внимательно следят за реакцией управления Укртрансбезопасности в Закарпатской области и намерены держать развитие событий под общественным контролем».

«Радио Прага» обратилось к LEO Express с просьбой прокомментировать данное обвинение. Пресс-секретарь компании Катержина Вейтова дала следующий ответ:

«В указанной статье речь идет об автобусном маршруте LEO Express «Кошице – Мукачево – Рахов». На этой трассе LEO Express использует партнерскую транспортную компанию. До сих пор этот партнер обеспечивал для LEO Express перевозки по маршруту «Кошице – Мукачево» на основании международной лицензии. В ходе работы маршрут был продлен до Рахова. Партнерская компания на основании подписанного приложения к договору с нашей фирмой обязалась осуществлять деятельность на этом отрезке («Мукачево – Рахов») на основании внутриукраинской лицензии, включающей все необходимые разрешения.

Согласно имеющейся у нас информации, лицензия для работы на линии внутри страны была выдана соответствующими государственными органами. В данный момент мы снова проверяем, не нарушил ли наш партнер договор, который был с нашей стороны соответствующим образом санкционирован».