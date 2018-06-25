Лечебные клоуны – доктора в шутовских колпаках

Отцом-основателем чешского движения «лечебных клоунов» является американец Гарри Эдвардс. В странах Западной Европы визиты клоунов – составная часть оздоровительной программы крупных больниц уже три десятилетия. В Голландии, например, собственным лечебным клоуном гордится чуть ли не каждая больница. Гарри Эдвардс, ознакомившись с опытом некоторых из них, решил привить в чешских больницах традицию общения клоунов с болеющими детьми. Прежде чем приступить к увеселению маленьких пациентов, Гарри пришлось два года корпеть над чешским языком.

«За годы сотрудничества у нас образовалась целая сеть из 71 больницы, куда наши клоуны постоянно приходят веселить детишек. В отделениях уже привыкли, что в конкретный день там появится одна из наших клоунских парочек. Десятки медучреждений нам постоянно присылают заявки с просьбами «зайти в гости». Чтобы удовлетворить всех, нам уже впору клонироваться. Чаще всего нашими профессиональными лечебными клоунами становятся артисты, но это не главное условие. Самым важным в этом деле является талант импровизации. Мы же не показываем заранее отрепетированных спектаклей. Своих лечебных клоунов мы выбираем именно из числа весельчаков-импровизаторов, а потом всячески их поддерживаем, помогаем развиваться», – комментирует Катержина Сламова-Кубешова, директор чешской организации «Лечебный клоун».

Весельчаков найдется много, но далеко не каждый способен превратиться в лечебного клоуна. – «Когда мы выбираем будущих лечебных клоунов, то отдаем предпочтение людям со зрелым или же дозревающим характером. Поэтому у нас есть возрастное условие – не моложе 23 лет. Работать в больницах совсем непросто. Нам часто приходится общаться со смертельно больными детьми. В такой ситуации важно уметь выстоять. Часто с нами сотрудничают студенты последних курсов, певцы, актеры, но среди наших клоунов есть также воспитательница детского сада, евангелический священник, переводчица – пестрая кампания».

С недавнего времени лечебные клоуны навещают и дома пенсионеров. На сегодняшний день в списке постоянных партнеров – 8 учреждений, где проживают пожилые люди. Еще от 30 организаций получены заявки.

«Клоун и пожилые люди – это уже нечто другое, чем веселить детишек. В этом случае мы уже выступаем в роли бесшабашных гостей. Такие визиты в большей степени наполнены музыкой и воспоминаниями о молодости, о времени, когда сегодняшние обитатели домов пенсионеров были счастливы. И костюмы клоунов в этом случае также отличаются – ретро 30-хи 50-х годов», – подчеркивает Катержина Сламова-Кубешова.