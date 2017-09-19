Кыргызстан намерен расторгнуть договор с чешской фирмой Liglass Trading CZ о строительстве ГЭС

Решение киргизского кабинета министров было обусловлено невнесением в установленный срок 37 миллионов долларов, необходимых на удовлетворение требований российской компании РусГидро, изначально занимавшейся реализацией данного проекта. Директор компании Liglass Михаэл Смелик сообщил, что пока не располагает официальным заявлением киргизского правительства о расторжении договора:

«Я пока еще не получил официального сообщения, как только я его получу, мы сразу же выпустим официальный пресс-релиз».

Срок выплаты вышеуказанной суммы был установлен на 19 сентября, однако, уже на 18 сентября представители Liglass Trading созвали пресс-конференцию, на которой сообщили, что не выполняют данное условие, и попросили об отсрочке платежа. Вслед за этим прошло заседание правительства Кыргызстана, на котором и было принято решение о расторжении контракта с чешской фирмой.

Напомним, что ранее, 28 июля, Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызстана подтвердил, что Liglass Tading CZ внесла гарантийный взнос в размере 1,14 млн. долларов. Помимо этого, компанией был уплачен сбор за участие в тендере в размере порядка 30 тыс. долларов. Изначально победа в тендере на крупный заказ небольшой, никому не известной чешской компании вызывало массу кривотолков, вплоть до того, что чешский МИД обратился в Службу информационной безопасности (BIS) с целью проверки соглашения о строительстве компанией Liglass Trading CZ гидроэлектростанций в Кыргызстане. «Солидность» фирме придавало то, что рекомендацию Liglass Trading предоставил глава президентской канцелярии Чешской Республики Вацлав Мынарж, а впоследствии ее интересы в период пребывания на выставке EXPO в Астане у киргизского президента Алмазбека Атамбаева лоббировал и сам президент Милош Земан. В интервью, предоставленном президентом Чешскому радио, Земан сообщил, что упомянул о Liglass Trading CZ на основе данных Министерства промышленности и торговли Чешской Республики.

«Во время моего пребывания в Астане, киргизский президент обратился с просьбой о встрече, поэтому я с ним с удовольствием встретился. Ввиду того, что во время таких встреч я всегда лоббирую интересы чешских фирм, я предварительно запрашиваю для этого данные из Министерства промышленности и торговли», - подчеркнул президент.

Между тем, Посольство Кыргызстана в Вене, под юрисдикцией которого находится и Чешская Республика, уже весной 2017 года наводило справки о компании Liglass Trading CZ. Дипломатам удалось выяснить, что фирма не ведет деятельность, указанную в ее профиле, а ее сестринская компания Liglass неплатежеспособна. На основании данной информации киргизское Министерство иностранных дел не рекомендовало заключать договор с данной фирмой. Несмотря на это, Кыргызстан заключил соглашение с практически неизвестной компаний, поскольку у нее имелись рекомендации как от президентского канцлера, так и от самого президента. На вопрос издания Aktuálně.cz канцлер ответил, что действительно лоббировал интересы незнакомой компании: «Я лоббировал компанию Liglass, точно так же, как и многие другие, поскольку это чешская фирма. В этой стране еще есть люди, которым важны ее интересы, и которые готовы что-то сделать, например, лоббировать интересы компании, чтобы у фирмы были заказы, а у людей – работа. Я никого не знаю из этой фирмы и ни с кем не встречался», - написал тогда Мынарж изданию Aktuálně.cz в SMS сообщении.

По словам редактора издания Lidové noviny Ондржея Коутника, занимавшегося данным вопросом, пресс-конференция с представителями Liglass Trading, прошедшая в понедельник, заключалась преимущественно в нападках последних в адрес СМИ, которые с самого начала критиковали данный договор. Поскольку изначально по компании Liglass Trading в открытом доступе имелось чрезвычайно мало документов, а имевшиеся говорили о том, что компания работает в убыток, СМИ не оставалось ничего иного, как заняться расследованием вопроса, подчеркнул Ондржей Коутник.

Директор Liglass Trading Михаэл Смелик в понедельник угрожал судом критикам своей фирмы, от которых он намерен потребовать возмещения морального и материального ущерба из-за проведенной лживой кампании, целью которой было заставить банк Barclays отказаться от сотрудничества с партнером чешской фирмы, что и произошло в начале августа текущего года.

Ныне, по информации киргизского государственного пресс-агентства Kabar, в пользу республики перейдет более одного миллиона долларов, которые фирма Liglass Trading заплатила в качестве гарантии действия договора.