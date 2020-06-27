Кузница бакалавров дает сбой

Именно отчисления студентов по академической неуспеваемости, число которых растет уже второе десятилетие, стали темой нового исследования. Его авторы стремятся понять характерные тенденции и спрогнозировать, как будут учиться новые поколения студентов. Не будучи далеко первыми, они предупреждают о нарастании дефицита ряда специалистов и необходимости повышения уровня преподавания точных наук в школе.

Неблагополучие как признак неэффективности системы высшего образования

По данным опроса, почти 60% студентов бакалавриата (одноуровневое высшее профессиональное образование) в Чехии попадают в категорию отчисленных, не становятся обладателями заветных корочек. В чем здесь загвоздка – «проблемные» дисциплины, необходимость совмещения работы и учебы? Очевидно, что причины отчислений разнятся. Специалисты дают этому неоднозначную оценку, подчеркивая, что отсев имеет и положительный эффект.

«Разумеется, в ряде случаев это даже хорошо, что студенты не завершают обучения, так как в Чехии не происходит обесценивания вузовского образования. Это сигнал для работодателей, позволяющий надеяться на то, что люди с высшим образованием обладают необходимыми знаниями и практикой в конкретной области и достигли профессиональных стандартов. Но в целом 60% – цифра, бесспорно, серьезная. Можно предположить, что такое неблагополучие является признаком неэффективности системы высшего образования. Опрос, к примеру, показал, что далеко не все студенты покинули свои вузы, потому что учиться им было слишком сложно. Среди факторов, которые приводят к отчислению, перечислялись следующие: молодые люди не считают обучение релевантным своим запросам, не видят в этом никакого смысла, потеряли интерес к учебе или чувствуют себя некомфортно, поэтому покидают стены высших учебных заведений»,

– рассказал «Радио Прага» соавтор исследования Studijní neúspěšnost na vysokých školách Шимон Стибурк.

Oблик студенчества меняется

– Tо есть необходимо выявлять резервы повышения эффективности в системе высшего образования, чтобы уменьшить риск выбывания из университетов? Во многих вузах запаздывает введение более эффективных методов, включая диференцированный подход в обучении...

«Да, в ряде случаев это остается проблемой. Еще одна сложность заключается в том, что вузы зачастую предлагают студентам совсем не то, что те хотят получить, и не соответствуют их ожиданиям. Одновременно и сами учащиеся не отвечают представлениям преподавателей вузов о личности и уровне студентов. В настоящее время в вузы устремляется совершенно другая категория молодых людей, нежели в 1980-90 годы, когда в университеты поступали около 15% выпускников средних школ. Ситуация в вузах была совершенно другой, как и структура системы высшего образования. Думаю, университеты сегодня также оказываются в сложном положении. Универсального решения здесь не существует, и у вузов очень часто просто нет средств для того, чтобы ввести более современные методы обучения и организовать индивидуальный подход в его процессе».

– Как высшие учебные заведения в Чехии воспринимают издержки, связанные с потерей столь большого числа студентов?

«По-разному, а в течение последних трех-пяти лет отношение в корне изменилось. Ранее большинство вузов относилось к отсеву как к определенной закономерности. Как к естественному отбору, который помогает сохранить высокий уровень квалификации и гарантирует: выпускники будут обладать определенным уровнем знаний и компетентности. В последние годы ситуация изменилась по целому ряду причин. Одна из них – демографическая ситуация, вследствие чего в вузах уменьшилось число студентов; в некоторые годы рождаемость в Чехии была низкой. Вузы сталкиваются с проблемой незаполненных мест, и не в силах выполнить взятые на себя перед государством обязательства. А это впоследствии влияет и на то, что им урезают финансирование из госбюджета.

Одновременно вузы все активнее подключаются к зарубежным проектам, участвуют в обменных программах и более тесно общаются с партнерами в Западной Европе, Северной Америке и в других странах. И многие наши академики все чаще выясняют, что, оказывается, далеко не везде эту проблематику оценивают с консервативной точки зрения, как у нас, а рассматривают под другим углом зрения, и начинают менять свой подход».

«Инвестиции в незавершенное образование нельзя считать выброшенными деньгами»

Выбывание из университета до момента получения диплома является для государства потерей средств. Как это в целом влияет на общество?

«Да, это немаловажный фактор. Из госбюджета тратятся средства, которые не служат поставленной цели – получению диплома. Это можно считать неэффективными инвестициями, и я придерживаюсь такого же мнения. С другой стороны, я должен согласиться с мнением оппонентов, которые полагают, что если даже студент, проучившись год или два, так и не получил диплома, но приобрел знания и опыт, которые пригодятся ему в дальнейшей учебе или на работе, то такие инвестиции нельзя считать выброшенными деньгами.

Очень остро стоит и вопрос нехватки технических и других кадров, специалистов по химии. Это проблема для работодателей и чешской экономики в целом, так как она может способна весьма медленно трансформироваться в более «быструю», которая основана на знаниях и инновациях».