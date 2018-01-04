Куда заведут антарктические башмаки?

В четверг из Праги вылетели остальные члены группы. 12 января чехи должны прибыть на станцию, где им предстоит пробыть дольше обычного, вплоть до конца марта. Рекордным в 2018 году является и участие в исследовательской программе женщин – среди членов экспедиции их девять, причем две из них прибыли из Турции (Istanbul Technical University). 13 из 19 членов – сотрудники университета Брно, еще двое ученых работают в Карловом университете, оставшиеся двое участников – техники по профессии. На базе вблизи Антарктиды специалисты продолжат углубленные исследования, начатые в минувшие годы, однако под микроскопом окажутся и совсем новые микроорганизмы в естественной среде их обитания.

«Например, кроме бактерий, микробиологи сосредоточатся на изучении грибов. Альгологи – на диатомовых водорослях, группе одноклеточных и колониальных водорослей, которая отличается наличием у клеток своеобразного «панциря»,

– сообщил руководитель антарктического проекта Даниэл Нывлт, сотрудник факультета природоведения университета им. Масарика в Брно.

Продолжат ученые и наблюдения за колебаниями местных ледников, динамикой их размеров, преобразованиями в районах пермофроста, где происходят термокарстовые процессы, а также в рамках искусственно симулированного изменения климата проведут тестирование его влияния на все живые организмы, кроме высших растений и животных.

«На протяжении длительного периода мы наблюдаем за реакцией локальных экосистем на изменения климата. Прежде всего, нас интересуют ледники, измерение свойств пермофроста и влияние изменений климата на растения и микробиальный мир, который нас здесь окружает»,

– подчеркнул Даниэл Нывлт.

Чешские ботинки с инеем Антарктиды

По словам руководителя экспедиции Павла Каплера, группа ученых, помимо прочего, проведет в рамках трех пилотных проектов тестирование термобелья и двух видов обуви, созданных чешскими производителями. Одним из них является обувщик Йозеф Ганак, предложивший полярникам ботинки, которые оснащены специальной подкладкой с биомеханическими корректорами, воздействующими на подошвенную поверхность стопы. «Обувь копирует рельеф стопы, встроенные в нее пружины помогают переносу тяжести тела непосредственно на саму обувь», – пояснил в интервью «Чешскому Радио» Йозеф Ганак.

«Эти ботинки с инновационной стелькой и пружинами в подъеме создают кинетическую энергию, благодаря чему человек в такой обуви практически сам уже не носит всю тяжесть своего тела. Эта тяжесть, упрощенно говоря, несет сама себя. В этом и заключается прорыв, достигнутый благодаря данной технологии».

Производители обуви и термобелья будущего хотели бы в случае успешного опробования всех заявленных критериев зарегистрировать специальную торговую марку «Протестировано в Антактиде», что осуществляется через республиканский Центр трансфера технологий при университете им. Масарика (Centrum pro transfer technologií MU).

Появится на чешской базе и новый контейнер, который превратится в ремонтную мастерскую и гараж для квадрациклов. Они служат для транспортировки оборудования на более отдаленные участки острова Джеймса Росса. Как уточнила Эма Визнерова из пресс-отделения Университета им. Масарика, углубленные исследования ждут не только водоросли и лишайники, но и ледниковые реки.