Куда бегут пражане?

Потенциальныe стройплощадки на 333 кв. км.

Проводились ли ранее исслeдования, посредством которых можно было выявить упомянутый потенциал столичных пригородов?

– Столь подробный анализ потенциала населенных пунктов и деревень был проведен в Чехии впервые в истории. Он осуществлен по заказу властей Центрально-чешского края на факультете естествознания Карлова Университета. Анализ помог выявить, что Центрально-Чешский край располагает перспективными локациями, которые могут использовать застройщики. Общая площадь потенциальных стройплощадок составляет 333 кв. км. Это 3% от всей территории края. С марта 2018 года до декабря 2020 г. в стране также будет проведено крупное исследование в целях изучения транспортной мобильности жителей пригородов и создания прогноза численности популяции.

От урбанизации к субурбанизации

В каких местах, прежде всего, справляли новоселье пражане, решившиеся переехать за черту мегаполиса? Напомним, что нередко в их числе оказываются также коренные жители столицы.

– Согласно анализу, наиболее существенный рост пригородных зон в последние годы в результате переселения в них населения из Праги произошел в Черношице, Ржичанах, Брандысе -над-Лабе и Лыса -над-Лабе. Специалисты также отмечают, что в пригороды переселяются не только пражане, но и жители других чешских городов или эмигранты

– Давать долгосрочные прогнозы специалисты разных сфер, в особенности подверженных риску, опасаются. Был ли достаточно продолжительным временной горизонт, используемый экспертами для этого анализа?

– Прогноз охватывает 15 лет. Предполагается, что население пригородных зон будет ежегодно расти как минимум на 10 тысяч человек. Что же касается надежд застройщиков, из площади более чем в 300 кв. км 50-60 % земельных участков предназначены именно для застройки жилой недвижимости. То есть реальный потенциал застройки края, как подсчитали специалисты, велик, – 200-240 тысяч квартир, в которых могли бы поселиться от 530 до 630 тысяч человек. Чисто гипотетически. Однако в действительности с учетом развития демографической ситуации и темпов жилищного строительства столь массовой смены пражской прописки на внепражскую в ближайшие пять лет не предвидится.

В случае сохранения темпов строительства жилья, а они весьма скромны и составляют лишь примерно 50 тысяч квартир за год, данной площади будет достаточно для удовлетворения спроса на протяжении более чем сорока лет, то есть не менее чем до 2060 года. Таково мнение Веслава Михалика, члена пражского горсовета, руководителя отдела регионального развития, где также занимаются поиском новых путей развития сельской местности. Но, с другой стороны, эксперты полагают, что ожидать перелома участившейся тенденции переезда из Праги в пригородные зоны, наметившейся в последние годы, не стоит. Возможность развития пригородных зон в составе единой пражской агломерации усугубляет процесс размывания границ столицы и Центрально-Чешского края.

Развитие трамвайного сообщения

Муниципалитет Праги и Дорожно-транспортное управление столицы в сотрудничестве с краевыми администрациями планируют, например, решить проблемы с транспортной доступностью, чтобы люди не тратили столько времени на дорогу, проработкой экономичного, экологичного, бесшумного и удобного трамвайного сообщения между Прагой и населенными пунктами. Скорость такого сообщения сопоставима со скоростью метро.Проект находится в стадии подготовки.

«Мы планируем дополнить данные и более тщательно проработать три потенциальных трамвайных маршрута. Трассы соединят Прагу с Центрально-Чешским краем»,

– сообщил на пресс-конференции, посвященной перспективам развития общественного транспорта мегаполиса Петр Долинек, заместитель мэра Праги.

«Мы дискутируем о том, в каком направлении целесообразнее развитие трамвайного движения, чтобы оно не замещало метро или железнодорожный транспорт. Наша цель – обеспечить эффективную транспортную инфраструктуру без необходимости дальнейшей перегрузки транспортных магистралей», – сообщил Ян Блеха, инвестиционный директор Дорожно-транспортного управления Праги.

В некоторых локациях проектанты уже обозначили границы, в пределах которых возможна прокладка новых трамвайных путей. Наиболее четкое представление на сегодняшний день существует относительно плана расширения трамвайной ветки из пражского района Кобылисы через Долни-Хабры до Здиб (Прага–восток). Эти пригороды не имеют ничего против прокладки путей, к тому же трасса расположена на участках, переговоры с владельцами которых не грозят перерасти в серьезные споры, заверил Ян Блеха. Прага планирует запустить трамвайные линии не только в Здибы и Йесенице, но и в Пругонице. Чудесный пругоницкий парк и замок привлекают многих посетителей.