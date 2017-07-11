«Я убежден, что эта мера окажет благотворное влияние на Чешскую Республику, поскольку находится в соответствии с правительственной политикой повышения трудоустройства», - подчеркнул глава МИД Любомир Заоралек. Постановление правительства предполагает, что заявление на предоставление разрешения на долгосрочное пребывание сможет подать инвестор, который обязуется создать новые рабочие места. Это впоследствии окажется благоприятным для государственного бюджета, поскольку работодатель будет делать отчисления с заработной платы сотрудников на социальное и медицинское страхование.

«Чешской Республике нужны новые зарубежные инвестиции, необходимо, чтобы иностранные предприниматели работали здесь, помогали нам модернизировать экономику, создавали новые рабочие места. Если этот проект будет реализован должным образом, он мог бы в значительной мере этому посодействовать», - подчеркнул вице-президент Союза промышленности и транспорта Радек Шпицар.

Тем не менее, разрешение на долгосрочное пребывание не будет выдаваться автоматически. Для его получения предпринимателю будет необходимо предоставить проект своих предпринимательских намерений, который должен быть осуществимым и достоверным. Также будет необходимо продемонстрировать, что предприниматель ориентируется в местных условиях ведения бизнеса и ситуации на рынке. Затем заявление передается на совместное рассмотрение в Министерство промышленности и торговли и государственное агентство CzechInvest. Окончательное решение об удовлетворении прошения примет МВД. Таким образом, сроки рассмотрения заявления, которые сегодня составляют три месяца, могут сократиться до 30 дней.

Еще одним условием для выдачи разрешения на долгосрочное пребывание является то, что предполагаемая инвестиция должна быть важной и долговременной. Рассматриваться также будет, является ли иностранец партнером в компании, членом статутного органа или уполномоченным агентом в этой торговой фирме. В случае если лицо подает заявление с позиции партнера в компании, ему должно принадлежать, как минимум, 30% доля в данной фирме.

Экономическая палата Чешской Республики подвергла принятое постановление критике. По ее мнению, установленные условия для подачи на предоставление разрешения на долгосрочное пребывание, являются слишком жесткими.

«Мы предлагали, чтобы размер инвестиций был снижен до 15 миллионов крон (566 тысяч евро), а вместо 20 было бы необходимо предоставить 10 новых рабочих мест. Например, в соседней Германии пребывание зарубежного предпринимателя связанно с суммой 1 миллион евро, то есть, 26-27 миллионов крон», - разъясняет Ладислав Минчич из Экономической палаты ЧР.

Он также добавил, что субъекты, которые приезжают в Чехию с целью ведения предпринимательской деятельности и при этом имеют четкое видение, предоставляют новые рабочие места и проявляют желание делать инвестиции, должны мотивироваться более выгодными условиями.

Проекты министерства отталкиваются от поправки к закону об иностранцах, которую уже одобрил Парламент, и ныне находящейся на рассмотрении в Сенате. Она предполагает, что условия для выдачи и продления срока действия разрешения на долгосрочное пребывание с целью инвестиций, устанавливает своим постановлением правительство.

В понедельник кабинет министров также одобрил постановление, регулирующее условия для работы иностранцев из третьих стран в Чешской Республике. Отныне четко установлено, что иностранцы не имеют права на работу в Чехии на основании краткосрочной визы. По словам министра иностранных дел Любомира Заоралека, до сих пор такая практика существовала, но это не было однозначно сформулировано в юридической форме:

«Если кто-то хочет заниматься деятельностью, приносящей доход, он не может для этого воспользоваться краткосрочной визой до 90 дней. Так что если человек хочет вести трудовую деятельность, для этого ему необходима трудовая долгосрочная виза. На практике это имело место, но не было соответствующей юридической формы. Именно ее мы сейчас и приняли».

Визовая программа для инвесторов существует в ряде государств. Например, в Венгрии она касается инвесторов, причем как физических лиц, так компаний, существующих не менее пяти лет. Требованием для получения визы является инвестиция в размере как минимум 250 тысяч евро. В Германии предполагается, что будет сделана инвестиция в размере одного миллиона евро и обеспечено, по меньшей мере, 10 новых рабочих мест. Подобные программы существуют также в Великобритании, Нидерландах, Ирландии, Франции и ряде других стран.