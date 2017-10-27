Кровавый след 1950-х

Антон Каймаков
27-10-2017
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Кровь на стенах камеры может принадлежать жертвам истязаний, которым следователи госбезопасности Чехословакии подвергали в 50-е годы заключенных, предполагают историки. Бурые следы были обнаружены несколько месяцев назад во время съемок документального фильма в помещении бывшей коммунистической тюрьмы в городе Брно на улице Цейл. Только сейчас эксперты Университета Т. Г. Масарика подтвердили, что речь действительно идет о человеческой крови.

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Здание бывшей тюрьмы, Фото: Павел ПалечекЗдание бывшей тюрьмы, Фото: Павел Палечек «Находка привела меня в состояние шока. Однозначно, ничего подобного ни у нас, ни в Словакии еще не находили. Я думаю, что и в Европе ничего подобного нет. Ни один тоталитарный режим после себя таких следов не оставляет, все всегда досконально подчищается», - комментирует историк Павел Палечек.

Бывший тюремный комплекс на Цейле в Брно – одно из самых страшных мест в Чехии.

Во время фашистской оккупации здесь располагалась женская тюрьма гестапо.

При коммунистах во дворе тюрьмы стояла виселица. Казнь на ней могла продолжаться 15 - 20 минут, подчеркивает историк, так как человек в петле просто медленно задыхался. «Коммунисты не хотели или же просто не умели сломать жертве шею, поэтому смерть была очень мучительной», - говорит Палечек.

Избиению и пыткам, которыми коммунистический режим стремился подавить инакомыслие и добивался нужных признаний, заключенные в 50-х годах прошлого века в чехословацких тюрьмах подвергались постоянно. Следы крови, обнаруженные сразу на нескольких стенах одной из бывших камер, подчеркивают историки, свидетельствуют об исключительной жестокости следователей.

Фото: Павел ПалечекФото: Павел Палечек «В 1956 году коммунистический режим был весьма жестким, истязания заключенных применялись постоянно. Поэтому, я думаю, они и не боялись оставлять какие-либо следы пыток. Следователям даже в голову не могло прийти, что за содеянное их потом могут обвинить. Одновременно надо заметить, что следы крови были обнаружены на стене всего в 15 сантиметрах от пола, почти у земли. Просто никто не стал нагибаться, чтобы ее вытереть. При беглом осмотре их можно и не заметить», - говорит Павел Палечек.

Теперь историки надеются определить имена жертв. По всей вероятности, следы крови в камере бывшей тюрьмы принадлежат сразу нескольким людям.

Антон Каймаков
27-10-2017
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