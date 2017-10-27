Кровавый след 1950-х

«Находка привела меня в состояние шока. Однозначно, ничего подобного ни у нас, ни в Словакии еще не находили. Я думаю, что и в Европе ничего подобного нет. Ни один тоталитарный режим после себя таких следов не оставляет, все всегда досконально подчищается», - комментирует историк Павел Палечек.

Бывший тюремный комплекс на Цейле в Брно – одно из самых страшных мест в Чехии.

Во время фашистской оккупации здесь располагалась женская тюрьма гестапо.

При коммунистах во дворе тюрьмы стояла виселица. Казнь на ней могла продолжаться 15 - 20 минут, подчеркивает историк, так как человек в петле просто медленно задыхался. «Коммунисты не хотели или же просто не умели сломать жертве шею, поэтому смерть была очень мучительной», - говорит Палечек.

Избиению и пыткам, которыми коммунистический режим стремился подавить инакомыслие и добивался нужных признаний, заключенные в 50-х годах прошлого века в чехословацких тюрьмах подвергались постоянно. Следы крови, обнаруженные сразу на нескольких стенах одной из бывших камер, подчеркивают историки, свидетельствуют об исключительной жестокости следователей.

«В 1956 году коммунистический режим был весьма жестким, истязания заключенных применялись постоянно. Поэтому, я думаю, они и не боялись оставлять какие-либо следы пыток. Следователям даже в голову не могло прийти, что за содеянное их потом могут обвинить. Одновременно надо заметить, что следы крови были обнаружены на стене всего в 15 сантиметрах от пола, почти у земли. Просто никто не стал нагибаться, чтобы ее вытереть. При беглом осмотре их можно и не заметить», - говорит Павел Палечек.

Теперь историки надеются определить имена жертв. По всей вероятности, следы крови в камере бывшей тюрьмы принадлежат сразу нескольким людям.