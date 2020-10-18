Кротик, несущий золотые яйца

В зоопарке, в бамбуковом лесу и далее в суде

За свою долгую трудовую жизнь – не менее полусотни мультиков – Кротик побывал в самых разных переделках и получил множество наград. Во время многочисленных странствий при жизни своего создателя он если и «состоял», то «не привлекался» – ни разу. Однако после смерти Зденека Милера Кротику выпала доля стать свидетелем в судебном разбирательстве.

На днях чешские СМИ облетела новость о том, что внучка Зденека Милера Каролина проиграла спор, касающийся авторских прав на любое изображение Кротика. Пражский городской суд запретил ей впредь выдавать лицензии на производство любых товаров, крашенным знакомым черно-серым зверьком, – одежды, посуды, детских конструкторов, косметики, зонтов. Ведь все это выпускают чешские и иностранные производители.

Иск против Милеровой подала адвокат Милена Фишерова, длительное время являвшаяся уполномоченной по управлению авторскими правами художника, скончавшегося 6 лет назад. Она поставила под сомнение подлинность документа, на основании которого внучка художника распоряжается правами на изображение знаменитого персонажа. Фишерова сообщила, что не была поставлена в известность о заключении договора при жизни художника и обратила внимание на то, что документ, «всплывший» после смерти художника, был подписан всего лишь за два месяца до его кончины. Ранее Фишерова также усомнилась в подлинности личной подписи Милера, скрепившей документ. Летом 2017 г. она уже выиграла спор с дочерью автора Катержиной Милеровой, касающийся прав на издание книги Krtek na návštěvě («Крот в гостях»), которую пришлось изъять из продажи.

Битва за мульт-млекопитающее

Судья Городского суда Вероника Кршестьянова признала лицензионный договор между внучкой и художником недействительным и отметила его главный изъян – отсутствие четкой и конкретной формулировки, необходимой для охраны авторских прав.

«Это, в частности, означает, что и посторонние лица должны иметь возможность понять из документа, о чем именно договорились стороны. Ряд споров, возникших из-за действий обвиняемой, свидетельствует о том, что она не подозревала, что претендует уже на занятую нишу», – говорится в комментарии к вердикту.

Каролина Милерова заявила, что спор в пражском суде закончился именно так, как она и предполагала. Она намерена подать дело на пересмотр в суд высшей инстанции

«Высказанное в суде предположение о том, что лицензионный договор не содержит конкретных указаний относительно авторских прав, по моему мнению, является ошибочным. Создатель Кротика в момент составления этого документа прекрасно знал, кому он предоставил лицензии на его изображение. Я полагаю, что суд вынес вердикт преждевременно, не призвав свидетелей к даче показаний», – уверена внучка художника.

На вопрос о том, со сколькими компаниями, использующими в настоящее время изображение этого симпатичного насекомоядного, Милерова не ответила, сославшись на коммерческую тайну.

Вердикт не вступил в силу, и судья пока не распорядился о принятии предварительных обеспечительных мер. На сегодняшний день ничто не препятствует предпринимательству Каролины Милеровой «раздавать кротовьи права».

Существование нескольких лицензионных договоров, в которых предоставлялось право на различное использование изображения Кротика, после смерти Милера для многих оказалось неожиданностью. По словам Фишеровой, художник-мультипликатор не хотел продавать лицензию на тиражирование образа своего героя, однако его внучка заявила о том, что авторские права были переданы ей. Посредством компании Little Mole Каролина Милерова предоставляет лицензии на использование упомянутого мотива и в прошлом году представила новый чешско-китайский мультипликационный фильм о случайной встрече Кротика и Панды в бамбуковом лесу.

Авторские права – дело серьезное

Интеллектуальная собственность пока не играет в Чехии той роли ценного ресурса, которая ей традиционно отводится на Западе, отмечает председатель Ассоциации мультипликационных фильмов ЧР Михал Подградский.

«Авторские права – весьма ценный товар. Например, в США вклад интеллектуальной индустрии, основанной на авторских правах, составляет гораздо более весомый процент ВВП, нежели доля доходов от общего объема американского экспорта оружия. То есть интеллектуальная собственность там является источником получения огромных доходов. Чешская общественность пока не отличается повышенной чувствительностью по отношению к соблюдению авторских прав, в связи с чем Интернет-пиратство наносит нам ежегодно ущерб в размере сотен миллиардов крон. Поэтому неудивительно, что судебная тяжба, предметом которой становится защита конкретных авторских прав, привлекает большое внимание со стороны общественности».

Специалисты оценивают «стоимость» Кротика в сотни миллионов крон.