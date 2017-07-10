«Я благодарю, прежде всего, фестиваль и его директора Карела Оха за то, что нас сюда пригласили, что мы смогли провести премьеру в этом зале. Я также хочу поблагодарить всех участников создания этого фильма, партнеров, спонсоров. Я невероятно счастлив, ведь материал был достаточно спорным, и нам пришлось проделать долгий путь, так что я рад, что этот фильм вызывает у зрителей эмоции, негативные и позитивные, но, главное, что они там присутствуют, так что еще раз – большое спасибо и желаю хорошего вечера!» Вацлав Кадрнка явно не ожидал такого успеха своего фильма, так что его «тронная речь» с «Хрустальным глобусом» в руках звучит подкупающе неподготовленно.

Чешской кинобалладе, в создании которой принимали участие также Словакия и Италия, удалось «обойти» другого фаворита фестиваля – израильско-немецкую картину «Кондитер» Офира Грайзера. Главную роль в ленте-победительнице исполнил известный чешский актер Карел Роден, детскую сыграл Матоуш Джон.

XIII век. Сын рыцаря Борка из Своянова бежит из дома, чтобы присоединиться к детскому крестовому походу. По его следам устремляется отец в надежде вернуть сына. В качестве литературной основы картины сценаристы Войтех Машек и Иржи Соукуп по предложению режиссера взяли эпическую поэму классика чешской литературы XIX века Ярослава Врхлицкого «Маленький свояновский крестоносец» – не самое известное из произведений поэта, написанное им на склоне жизни, в 1906 году. Исторический фон, эпоха крестовых походов, превращает повествование в притчу, а классический жанр рассказа-путешествия оборачивается погружением во внутренний мир немолодого мужчины, который не может смириться с потерей ребенка.

«Что нас заинтересовало в этих стихах, причем безотносительно эпохи, в которой происходят события, так это та духовная глубина, которую мы как сценаристы там почувствовали, и интересная с драматургической точки зрения форма повествования. Тема картины – не столько отцовская любовь, сколько необходимость в чем-то признаться самому себе, от чего-то отказаться, чтобы обрести нечто иное, важное…» – объясняет работу над материалом сценарист Войтех Машек.

Апулия, Калабрия, Сардиния – в этих уголках Италии, где проходили съемки картины, не сложно перенестись на семь столетий назад, увидеть дороги, которыми дети средневековой Европы пробирались к морю, чтобы сесть на корабли и отправиться освобождать Гроб Господень. То, что можно снять в Италии – древние сооружения, фантастический лес, пронизанный историей воздух, признавались создатели ленты, невозможно найти ни в одной другой стране Европы. Все это позволяло создавать на пленке особую атмосферу, «вбирающую» в себя зрителя, а белые одежды героев, минимум текста, необычный для современного фильма формат 4:3 – сосредоточиться на изображении. «Я хотел создать туннель, передающий состояние отца, нарочно оставлял мало пространства над его головой, чтобы оказать, какую ношу он несет на своих плечах», – объясняет свой творческий замысел Вацлав Кадрнка.

«Мы снимали на юге Италии, где обнаружили множество древних памятников, увидели фрески IX, XII, XIII веков, так что формат ленты во многом определяет и византийская сама живопись – фронтальные узкие фрески и фронтальный кадр», – объясняет режиссер.

Что зритель может ожидать, придя в кинотеатр на «Маленького крестоносца», который выйдет в прокат в начале августа?

«Этот фильм требует от зрителя определенных вещей, например, терпения, спокойствия, и это в наше время мне кажется очень важным. Если картина позволяет человеку обрести состояние покоя, то это, с моей точки зрения, очень важно. К тому же этот фильм предполагает, что если вы что-то хотите от него получить, необходимо туда и нечто вложить», – уверен Вацлав Кадрнка.

Как отмечают критики, «Маленький крестоносец» предстает перед чешским зрителем в то время, когда кинотеатры заполняют романтические комедии и так называемое «семейное кино», так что предложить сегодняшнему зрителю философско-поэтическую балладу можно считать весьма смелым шагом. Перед чешским кинематографом вновь встает вопрос, что следует снимать – «эзотерическое кино» для знатоков киноискусства или массовую продукцию.