«Баллада», «фреска», «поэтический рассказ», «эзотерическое кино», «отважный эксперимент» – такие эпитеты адресуют критики победителю Карловарского кинофестиваля – исторической ленте чешского режиссера Вацлава Кадрнки «Маленький крестоносец». Имя лауреата было встречено громкими аплодисментами зала, ведь впервые за последние пятнадцать лет «Хрустальный глобус» остается на родине.
«Я благодарю, прежде всего, фестиваль и его директора Карела Оха за то, что нас сюда пригласили, что мы смогли провести премьеру в этом зале. Я также хочу поблагодарить всех участников создания этого фильма, партнеров, спонсоров. Я невероятно счастлив, ведь материал был достаточно спорным, и нам пришлось проделать долгий путь, так что я рад, что этот фильм вызывает у зрителей эмоции, негативные и позитивные, но, главное, что они там присутствуют, так что еще раз – большое спасибо и желаю хорошего вечера!» Вацлав Кадрнка явно не ожидал такого успеха своего фильма, так что его «тронная речь» с «Хрустальным глобусом» в руках звучит подкупающе неподготовленно.
Чешской кинобалладе, в создании которой принимали участие также Словакия и Италия, удалось «обойти» другого фаворита фестиваля – израильско-немецкую картину «Кондитер» Офира Грайзера. Главную роль в ленте-победительнице исполнил известный чешский актер Карел Роден, детскую сыграл Матоуш Джон.
XIII век. Сын рыцаря Борка из Своянова бежит из дома, чтобы присоединиться к детскому крестовому походу. По его следам устремляется отец в надежде вернуть сына. В качестве литературной основы картины сценаристы Войтех Машек и Иржи Соукуп по предложению режиссера взяли эпическую поэму классика чешской литературы XIX века Ярослава Врхлицкого «Маленький свояновский крестоносец» – не самое известное из произведений поэта, написанное им на склоне жизни, в 1906 году. Исторический фон, эпоха крестовых походов, превращает повествование в притчу, а классический жанр рассказа-путешествия оборачивается погружением во внутренний мир немолодого мужчины, который не может смириться с потерей ребенка.
«Что нас заинтересовало в этих стихах, причем безотносительно эпохи, в которой происходят события, так это та духовная глубина, которую мы как сценаристы там почувствовали, и интересная с драматургической точки зрения форма повествования. Тема картины – не столько отцовская любовь, сколько необходимость в чем-то признаться самому себе, от чего-то отказаться, чтобы обрести нечто иное, важное…» – объясняет работу над материалом сценарист Войтех Машек.
Апулия, Калабрия, Сардиния – в этих уголках Италии, где проходили съемки картины, не сложно перенестись на семь столетий назад, увидеть дороги, которыми дети средневековой Европы пробирались к морю, чтобы сесть на корабли и отправиться освобождать Гроб Господень. То, что можно снять в Италии – древние сооружения, фантастический лес, пронизанный историей воздух, признавались создатели ленты, невозможно найти ни в одной другой стране Европы. Все это позволяло создавать на пленке особую атмосферу, «вбирающую» в себя зрителя, а белые одежды героев, минимум текста, необычный для современного фильма формат 4:3 – сосредоточиться на изображении. «Я хотел создать туннель, передающий состояние отца, нарочно оставлял мало пространства над его головой, чтобы оказать, какую ношу он несет на своих плечах», – объясняет свой творческий замысел Вацлав Кадрнка.
«Мы снимали на юге Италии, где обнаружили множество древних памятников, увидели фрески IX, XII, XIII веков, так что формат ленты во многом определяет и византийская сама живопись – фронтальные узкие фрески и фронтальный кадр», – объясняет режиссер.
Что зритель может ожидать, придя в кинотеатр на «Маленького крестоносца», который выйдет в прокат в начале августа?
«Этот фильм требует от зрителя определенных вещей, например, терпения, спокойствия, и это в наше время мне кажется очень важным. Если картина позволяет человеку обрести состояние покоя, то это, с моей точки зрения, очень важно. К тому же этот фильм предполагает, что если вы что-то хотите от него получить, необходимо туда и нечто вложить», – уверен Вацлав Кадрнка.
Как отмечают критики, «Маленький крестоносец» предстает перед чешским зрителем в то время, когда кинотеатры заполняют романтические комедии и так называемое «семейное кино», так что предложить сегодняшнему зрителю философско-поэтическую балладу можно считать весьма смелым шагом. Перед чешским кинематографом вновь встает вопрос, что следует снимать – «эзотерическое кино» для знатоков киноискусства или массовую продукцию.