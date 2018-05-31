Косметика без кроликов и крыс

Конечно, в медицине без подопытных животных не обойтись, чего не скажешь о косметической промышленности. В Евросоюзе действуют правила, запрещающие тестировать на животных составляющие для косметических средств – в этой сфере зверей обычно используют для проверки токсичности препаратов, уровня раздражения кожи и глаз, мутагенности и светотоксичности. В ходе опыта, например, кролику наливают в глаз целую ложку шампуня и ждут, пока не наступит омертвение роговицы. При этом голова животного на долгие часы зафиксирована в неподвижном состоянии…

«Наибольшее число тестов проводится при сертификации лекарственных препаратов. Запрещено использование животных с целью совершенствования оружия и тестирования косметических средств», – поясняет директор Государственного ветеринарного управления Збынек Семерад.

В настоящее время в стране действует 85 фирм, занимающихся разведением животных, предназначенных для научных исследований. Как сообщает Збынек Семерад, в лаборатории чаще всего попадают крысы и кролики.

По данным, собранным активистами чешской организации «Свобода животных», некоторые виды запретов содержат немало исключений из правил.

«В некоторых случаях испытания на животных, тем не менее, проводятся. Самая серьезная на сегодняшний день проблема – это тестирование бытовой химии. На средства для мытья посуды, стиральные порошки и тому подобное запреты, введенные Евросоюзом, не распространяются», – объясняет председатель некоммерческой организации «Свобода животных» Барбора Бартушкова-Вечлова.

Кролик – это не только Playboy

Те из покупателей, кто категорически не хочет пользоваться товарами, которые тестировались на животных, должны внимательно читать надписи на упаковке. Например, искать на упаковке логотип в виде кролика и аббревиатуру HCS (Humane Cosmetics Standard). Это – единственный всемирный сертификат, который выдается компаниям по производству косметики для подтверждения того, что их продукция на животных не тестировалась.

Нестандартный путь здесь избрала здесь фирма натуральной косметики Lush – надпись на ее шампунях и масках для волос гласит, что изделия испытывает на себе жена владельца компании, хотя вряд ли наливает себе в глаза шампунь.

Все больше компаний хотят получить сертификат HCS. Счастливым обладателем «почетного кролика» стала недавно чешская марка косметики Manufaktura.

«В настоящее время для тестирования действия продукции – как конечного варианта, так и отдельных химических элементов, предназначенных для проверки степени раздражения кожи и глаз, мы используем так называемые альтернативные методы in vitro – то есть в пробирке», – объясняет Тереза Ружичкова из отдела развития компании.

HCS – знак этичной продукции

В начале 2018 года «белый список» этичной продукции пополнила чешская фирма ANY Cosmetics. По данным исследования, проведенного Cruelty Free International, во всем мире символом HCS обозначают свои товары уже более 900 производителей косметики и моющих средств.

«Сертификат, подтверждающий, что тестирование на животных как изделия целиком, так и его отдельных составляющих, не осуществляется, предполагает и проведение периодических проверок», – поясняет Барбора Бартушкова-Вечлова.

Депутаты Европарламента, со своей стороны, напоминают, что опыты на животных в косметической промышленности по-прежнему проводятся в 80% стран мира.