Битва у Зборова стала первым значимым выступлением чехословацких легионов на Восточном фронте. Она прошла 1 и 2 июля 1917 года, и по заключениям историков, сыграла важнейшую роль в формировании независимого чехословацкого государства. Чехословацкие единицы одержали победу над превосходящими их в два раза войсками Австро-Венгерской империи. В боях пало более 350 чехословацких воинов. В минувшее воскресенье вспомнить отвагу бойцов-легионеров на место событий отправились представители Чешской Республики и Словакии. С чешской стороны мероприятие посетили глава Палаты депутатов чешского Парламента Ян Гамачек с делегацией депутатов, первый зампредседателя Сената Милуше Горска, представители Министерства обороны, Общества чехословацких легионеров и делегация от Чехословацкой гуситской церкви.

«Уважаемые дамы и господа, сестры и братья, паломники. Для меня является невероятной честью обратиться к вам от имени Общества чехословацких легионеров в такой важный момент на месте, где развернулись столь выдающиеся события на пути к созданию независимого чехословацкого государства. В этой могиле покоятся кости братьев, которые геройски отдали свои жизни во имя прекрасной и справедливой цели. Они пали за свободу своих близких, своего народа и будущих поколений. За сто лет, прошедших с этого момента, выпало множество тяжких испытаний за сохранение свободы и самого народа, его существования. Мы победили ценой огромных жертв, и сегодня мы с гордостью чтим память зборовских героев. Они победили в этой битве, и их победа закрепляется каждый день, который их народ живет в свободной стране. Честь памяти героев, павших у Зборова», - такими словами приветствовал собравшихся у Братской могилы председатель Общества чехословацких легионеров Павел Будинский.

К празднованию годовщины битвы Общество чехословацких легионеров подготовило специальные свечки и карту населенных пунктов, откуда были родом легионеры Чехословацкой стрелковой бригады, а также воины, сражавшиеся в рядах австро-венгерской армии. За каждого из них в 18 часов была зажжена свеча в его родном городе или деревне.

«Тела павших чехословацких воинов после сражения были разбросаны по всему полю боя около Зборова. Однако в 1922 году в рамках поездки на 5-ю годовщину битвы, когда, помимо прочего, произошла эксгумация неизвестного солдата, останки которого были уложены в Староместской ратуше, также тела всех павших добровольцев были положены в одну общую братскую могилу. Так, как мы можем видеть могилу сегодня, она стала выглядеть в 1927 году. И целью прошедшей недавно реконструкции было воссоздать ее облик 90-летней давности», - рассказывает Иржи Харфрайтаг из Общества чехословацких легионеров.

В Братскую могилу в ходе акции памяти был положен памятный ящик с землей с Белой горы, посланием политиков и списком павших воинов. Конечно, зборовское поле боя за 100 лет изменилось до неузнаваемости, и сегодняшний посетитель этих мест не обнаружит следов кровопролитных боев, однако, остатки укреплений или даже гильзы можно найти и по сей день.

«Когда только начались паломничества сюда, еще в 1927 году можно было обнаружить в этих местах несколько окопов, но большая их часть была запахана, так что следы военных действий в этих местах уже тогда были не столь очевидны. Однако, еще позавчера, когда мы проезжали по этим местам, мы находили гильзы и даже патроны», - делится Томаш Пилвоусек из Общества чехословацких легионеров.

Хотя Битва у Зборова и не изменила хода войны в ее предпоследний год, а также не играла решающей роли с военной точки зрения, она стала первым самостоятельным выступлением чехословацких единиц в Первой мировой войне. Победа чехословацких воинов имела огромное моральное и политическое значение, поддержала создание легионов в России, а, тем самым, и возникновение независимого чехословацкого государства.