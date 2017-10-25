Контрразведка: Спецслужбы Китая и России расширили работу в Чехии

Антон Каймаков
25-10-2017
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Китайские и российские разведслужбы в прошлом году расширили свою деятельность на территории Чешской Республики. Минимально два человека, влившиеся в ряды террористической организации Исламское государство, в прошлом посетили Чехию. Данные за 2016 год опубликовала BIS – Информационная служба безопасности Чехии. Контрразведка также сообщила, что страна подверглась нескольким кибернетическим атакам, которые были осуществлены с российской территории. Их целью являлось получение секретных экономических и научных данных, а также информации военного характера.

Что касается боевиков ИГИЛ, появившихся в Чехии, то речь идет об иностранцах. Один из террористов из Чехии выехал и примкнул к группировкам, чтобы принять участие в боях в Ливии и в Сирии. Второй террорист непосредственно в Чешской Республике проживал. К ИГИЛ он присоединился в 2015 году. Информационная служба безопасности Чехии в 2016 году занималась выявлением и проверкой его контактов.

«У этих террористов нет чешских паспортов. Это иностранцы, которые на территории Чехии проживали временно», - подчеркивает пресс-секретарь BIS Ладислав Штиха.

Что касается российских хакеров, то в качестве примера самой активной группы называется APT28, известная также как Fancy Bear, Pawn Storm или Sofacy. Ранее ее обвиняли в совершении атак на немецкий парламент, WADA – антидопинговое агентство, предвыборный штаб Эммануэля Макрона, МИД Польши и ОБСЕ.

Giorgio Comai, CC BY-NC-SA 2.0Giorgio Comai, CC BY-NC-SA 2.0 Спецслужбы России, по информации, содержащейся в годовом отчете BIS – Информационной службы безопасности Чехии, в первую очередь охотились за данными политического характера и вели кампании по дискредитации Украины, ЕС и НАТО.

Целью китайской службы, кроме осуществления промышленного шпионажа, являлась «ликвидация тибетского вопроса и ухудшение чешско-тайваньских отношений».

«Эта информация появлялась уже и в прошлом году, но теперь BIS усилила свой акцент на ней. За деятельностью китайских и российских спецслужб, надо следить. Я считаю, что моментально угрозы нет, но с точки зрения длительной перспективы, риск существует.

Спецслужбы этих стран работают не только в Чешской Республике, но и в других европейских государствах. Предупреждения об активности российской разведки мы получаем уже 15 лет.

Gene Zhang, CC BY 2.0Gene Zhang, CC BY 2.0 Что касается опасности со стороны Китая, то это более новая информация, появляющаяся лишь несколько последних лет. Однако с учетом перспективы, за этим надо следить. В меньшей степени нужно бояться террористической деятельности на территории Чехии, хотя мы не можем полностью исключить возможность проведения атаки. Нужно быть начеку, как Информационной службе безопасности и полиции, так и нам всем, - комментирует эксперт по вопросам безопасности Томаш Пойяр. — Китай стремится к укреплению своих политических позиций не только в Чехии, но и в других странах ЕС. Целью – оказание влияния на политический диалог в собственных интересах».

Обращает внимание Информационная служба безопасности Чехии также на логистическую деятельность ливанского движения Хезболла, конкретно на его сотрудничество с иранскими спецслужбами.

Томаш Пояр, Фото: Яна Пршиносилова, Чешское радиоТомаш Пояр, Фото: Яна Пршиносилова, Чешское радио «В этом случае речь идет о нелегальной деятельности по отмыванию грязных денег с целью финансирования террористической деятельности. Ничего удивительного в этом нет. Хезболла управляется и финансируется из Ирана - это ответвление иранского режима, хотя и считается ливанским террористическим движением. Главными задачами его деятельности является укрепление иранского режима, наращивание его военной состоятельности, включая ядерные исследования. Достаточно часто деятельность, осуществляемая Хезболла, направлена против Израиля», - обращает внимание эксперт по вопросам безопасности Томаш Пойяр.

Антон Каймаков
25-10-2017
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