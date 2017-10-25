Контрразведка: Спецслужбы Китая и России расширили работу в Чехии

Что касается боевиков ИГИЛ, появившихся в Чехии, то речь идет об иностранцах. Один из террористов из Чехии выехал и примкнул к группировкам, чтобы принять участие в боях в Ливии и в Сирии. Второй террорист непосредственно в Чешской Республике проживал. К ИГИЛ он присоединился в 2015 году. Информационная служба безопасности Чехии в 2016 году занималась выявлением и проверкой его контактов.

«У этих террористов нет чешских паспортов. Это иностранцы, которые на территории Чехии проживали временно», - подчеркивает пресс-секретарь BIS Ладислав Штиха.

Что касается российских хакеров, то в качестве примера самой активной группы называется APT28, известная также как Fancy Bear, Pawn Storm или Sofacy. Ранее ее обвиняли в совершении атак на немецкий парламент, WADA – антидопинговое агентство, предвыборный штаб Эммануэля Макрона, МИД Польши и ОБСЕ.

Спецслужбы России, по информации, содержащейся в годовом отчете BIS – Информационной службы безопасности Чехии, в первую очередь охотились за данными политического характера и вели кампании по дискредитации Украины, ЕС и НАТО.

Целью китайской службы, кроме осуществления промышленного шпионажа, являлась «ликвидация тибетского вопроса и ухудшение чешско-тайваньских отношений».

«Эта информация появлялась уже и в прошлом году, но теперь BIS усилила свой акцент на ней. За деятельностью китайских и российских спецслужб, надо следить. Я считаю, что моментально угрозы нет, но с точки зрения длительной перспективы, риск существует.

Спецслужбы этих стран работают не только в Чешской Республике, но и в других европейских государствах. Предупреждения об активности российской разведки мы получаем уже 15 лет.

Что касается опасности со стороны Китая, то это более новая информация, появляющаяся лишь несколько последних лет. Однако с учетом перспективы, за этим надо следить. В меньшей степени нужно бояться террористической деятельности на территории Чехии, хотя мы не можем полностью исключить возможность проведения атаки. Нужно быть начеку, как Информационной службе безопасности и полиции, так и нам всем, - комментирует эксперт по вопросам безопасности Томаш Пойяр. — Китай стремится к укреплению своих политических позиций не только в Чехии, но и в других странах ЕС. Целью – оказание влияния на политический диалог в собственных интересах».

Обращает внимание Информационная служба безопасности Чехии также на логистическую деятельность ливанского движения Хезболла, конкретно на его сотрудничество с иранскими спецслужбами.

«В этом случае речь идет о нелегальной деятельности по отмыванию грязных денег с целью финансирования террористической деятельности. Ничего удивительного в этом нет. Хезболла управляется и финансируется из Ирана - это ответвление иранского режима, хотя и считается ливанским террористическим движением. Главными задачами его деятельности является укрепление иранского режима, наращивание его военной состоятельности, включая ядерные исследования. Достаточно часто деятельность, осуществляемая Хезболла, направлена против Израиля», - обращает внимание эксперт по вопросам безопасности Томаш Пойяр.