05-01-2017 14:54 | Вирджиния Варгольская

В фокусе Чешской республики снова дилемма в связи с трудоустройством рабочих из Украины. Консульство ЧР во Львове не успевает справляться с потоком желающих – это привело МИД к созданию плана по расширению количества сотрудников. Перед представлением проекта Правительству план будет обсужден с профсоюзами и работодателями.

В фокусе Чешской республики снова дилемма в связи с трудоустройством рабочих из Украины. Консульство ЧР во Львове не успевает справляться с потоком желающих – это привело МИД к созданию плана по расширению количества сотрудников. Перед представлением проекта Правительству план будет обсужден с профсоюзами и работодателями.

Министерство иностранных дел еще в прошлом году наняло пятерых новых сотрудников для Консульства – в этом году планируется найти еще четырех. Это должно способствовать ускоренной обработке заявлений. Сегодня при подаче заявления на получение рабочей карты заявителю приходится ждать как минимум полгода. При этом в долгосрочных планах МИДа – увеличение количества приема заявлений, так как, несмотря на количество желающих со стороны Украины, предложение не соответствует усиливающемуся спросу со стороны чешских фирм.

«В связи с тем, что Правительство ЧР в прошлом год приняло решение о режиме ускоренного приема заявок от рабочих из Украины, мы, как Министерство иностранных дел, следуем этому решению, и со своей стороны пытаемся найти способы, как этот набор сделать более эффективным», - комментировала ситуацию Ирена Валентова, заместитель пресс-секретаря МИДа.

Планы Министерства не нравятся, прежде всего, представителям чешских профсоюзов: по их мнению, рабочую силу можно найти в самой Чехии, если предложить зарплату надлежащего уровня. На сегодняшний момент у чешских граждан просто отсутствует мотивация для выполнения работы низкой и средней квалификации. На рынке труда при этом, согласно статистике, не хватает около 100 тыс. сотрудников. В этом году Чехия собирается в общей сложности принять 5500 сотрудников из Украины - при этом 500 мест рассчитано на работников с высшим образованием. Фирмы требуют рабочих как можно быстрее – по всей республике уже долгое время зияют пустые рабочие места. Согласно мнению представителей профсоюзов, программа по трудоустройству украинцев проблему не решает:

«Невозможно, чтобы кто-либо, приезжающий сюда работать из-за границы, трудился за более низкий оклад, чем чешские работники. Это является главным предметом спора. И это касается Украины, потому что, к сожалению, наш опыт таков, что сами работодатели предлагают оплачивать работу таким образом, что чешские граждане ее не могут принять – за такую низкую зарплату они бы не могли работать», - объясняет Йозеф Стршедула, председатель профсоюзов Чехии.

По словам Стршедулы, профсоюзы никогда не выступали против рабочей силы из-за рубежа, спорным является именно ее массовый характер и неравные условия оплаты в разных чешских фирмах:

«Нужно отметить, что брутто зарплата за низкоквалифицированную работу в Украине в среднем варьируется в области 3 000 крон (110 евро), за среднеквалифицированную – около 6 000. Это копейки по сравнению с чешской зарплатой. И понятно, что мотивация будет достаточно высокая. Другой проблемой является – не создаем ли мы дополнительную проблему самой Украине? Тем, что мы провоцируем утечку квалифицированной и неквалифицированной рабочей силы, перевозя ее за границу, мы создаем еще одну политическую проблему. Мы также против этой программы не из-за того, что мы против украинских рабочих, эта проблема указывает на технологическое отставание ЧР, которое усугубляется погоней за большим количеством дешевой рабочей силы, вместо того, чтобы решалась проблема технологического развития с перспективой».

Иной позиции придерживаются работодатели. Ян Рафай, вице-президент Союза промышленности и транспорта, считает, что проблема недостатка рабочей силы тормозит развитие чешской экономики и вынуждает многие фирмы отказываться от новых заказов и выполнять существующие с опозданием:

«Уже более полутора лет мы сотрудничаем со всеми уровнями Бюро по трудоустройству, для того, чтобы найти сотрудников. Сегодня уже действительно людей просто нет: уровень безработицы ниже 2%. И мы абсолютно не согласны с профсоюзами, которые утверждают, что причиной являются низкие зарплаты – вакансии, которые мы предлагаем и украинцам, часто превышают 20 000 крон (750 евро)»

По мнению Яна Рафая, выбор Украины является идеально обоснованным: «Идеальную рабочую силу вы ищете там, где, во-первых, присутствует необходимая квалификация, и где похожая культура и религия. Украина из всех остальных стран является логическим решением, потому что техническое образование в этой стране на хорошем уровне, также присутствует технический опыт из прошлого. Большое количество людей заинтересовано в переезде в Чехию. Преодоление языкового и культурного барьера также намного легче по сравнению с другими странами».