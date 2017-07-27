Чешский столичный зоопарк, который ведет всемирную племенную книгу лошадей Пржевальского, отправил в Монголию в общей сложности уже 27 животных. В сформированном в Гобийском заповеднике табуне поголовье диких лошадей уже пополнилось. Идея размещения коней Пржевальского в заповедном уголке на территории Праги пришла в голову старосте Праги-4 Петру Штепанеку, который живет вблизи холмов Дивчи Грады.

– Петр Штепанек из окон своего дома видел поля Дивчи Грады и раздумывал, как избежать необходимости ежегодного использования газонокосилок и прочей техники в этих местах. Tак родилась идея размещения стада лошадей Пржевальского, которые поспособствовали бы восстановлению степной растительности и экосистемы, так как внешний вид ландшафта этой местности – степной. Пан Штепанек когда-то учился вместе с директором нашего зоопарка Mирославом Бобеком, поэтому они вместе и начали развивать идею и представили свой план муниципалитету. План получил поддержку властей столицы. Нам предоставлено два года на создание необходимой технической базы для персонала, ограждений и т.д., – рассказала русской редакции «Радио Прага» руководитель пресс-службы пражского зоопарка Алена Штеффелова.

В 2019 году, по словам Штеффеловой, пражане и гости столицы смогут полюбоваться первыми лошадями Пржевальского на территории Дивчих градов. Зоологи планируют для начала выпустить на территорию этого живописного уголка четыре или пять кобыл. Если адаптация к местным условиям окажется успешной, то в загон к табуну будет допущен жеребец.

– Люди, отправляющиеся на прогулку в эти живописные места Праги, смогут осмотреть табун со всех сторон. Именно с этой целью здесь будут созданы смотровые площадки, а также смотровая башня, которая позволит не только созерцать лошадей Пржевальского сверху, но и полюбоваться видами Праги.

Медведи, проплывающие над головами

В настоящее время в столичном зоопарке продолжается строительство нового павильона экзотических птиц и попугаев. Он будет назван в честь страстного птицевода-любителя Станислава Ракоса (Rákosův pavilon), предоставившего финансовые средства на строительство павильона.

– «Ракосув павильон» откроется в следующем году. Большoй интерес общественности вызвал и наш новый проект Arktida, представленный примерно два месяца назад. В новом большом павильоне будут обитать белые медведи, переселение которых из устаревшей экспозиции сейчас планируется, а также тюлени и птицы. Мы уверены, что это будет прекрасное сооружение с подземным туннелем. Посетители зоопарка, проходя через туннель, увидят полярных медведей, плавающих над их головами, так что гости зоопарка смогут насладиться этим зрелищем.

В Праге ждут панд

– Интерес к теме получения панд пражским зоопарком породил дискуссии и многочисленные споры. В 2016 г. представители столичной администрации обсуждали в Китае с властями Пекина и Шанхая не только возможности сотрудничестве в области туризма, но и вопрос о пандах. Готовитесь ли вы к приему этих редчайших животных?

– Мы объявили тендер на проект павильона для панд. В данной экспозиции будут размещены также такие редкие виды животных как китайские лангуры – древесные мартышковые обезьяны.

Экспозиция панд откроется в столичном зоо, как предполагает Алена Штеффелова, не ранее чем в конце 2018 г.