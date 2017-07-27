Пражский зоопарк является единственным в мире зоосадом, который самостоятельно переселяет лошадей Пржевальского в Монголию, места их естественного обитания. Проект в сотрудничестве с армией Чехии осуществляется с 2011 г. До того зоопарк накапливал опыт в роли участника проектов международных организаций аналогичной направленности. В июне по воздушному пути была отправлена уже седьмая партия представителей семейства последних диких лошадей на планете. На днях стало известно, что неподалеку от пражского заповедника Прокопская долина, на холмах Дивчи грады, будут также пастись эти редкие животные, к восстановлению дикой популяции которых столичный зоопарк стремится много лет.
Чешский столичный зоопарк, который ведет всемирную племенную книгу лошадей Пржевальского, отправил в Монголию в общей сложности уже 27 животных. В сформированном в Гобийском заповеднике табуне поголовье диких лошадей уже пополнилось. Идея размещения коней Пржевальского в заповедном уголке на территории Праги пришла в голову старосте Праги-4 Петру Штепанеку, который живет вблизи холмов Дивчи Грады.
– Петр Штепанек из окон своего дома видел поля Дивчи Грады и раздумывал, как избежать необходимости ежегодного использования газонокосилок и прочей техники в этих местах. Tак родилась идея размещения стада лошадей Пржевальского, которые поспособствовали бы восстановлению степной растительности и экосистемы, так как внешний вид ландшафта этой местности – степной. Пан Штепанек когда-то учился вместе с директором нашего зоопарка Mирославом Бобеком, поэтому они вместе и начали развивать идею и представили свой план муниципалитету. План получил поддержку властей столицы. Нам предоставлено два года на создание необходимой технической базы для персонала, ограждений и т.д., – рассказала русской редакции «Радио Прага» руководитель пресс-службы пражского зоопарка Алена Штеффелова.
В 2019 году, по словам Штеффеловой, пражане и гости столицы смогут полюбоваться первыми лошадями Пржевальского на территории Дивчих градов. Зоологи планируют для начала выпустить на территорию этого живописного уголка четыре или пять кобыл. Если адаптация к местным условиям окажется успешной, то в загон к табуну будет допущен жеребец.
– Люди, отправляющиеся на прогулку в эти живописные места Праги, смогут осмотреть табун со всех сторон. Именно с этой целью здесь будут созданы смотровые площадки, а также смотровая башня, которая позволит не только созерцать лошадей Пржевальского сверху, но и полюбоваться видами Праги.
В настоящее время в столичном зоопарке продолжается строительство нового павильона экзотических птиц и попугаев. Он будет назван в честь страстного птицевода-любителя Станислава Ракоса (Rákosův pavilon), предоставившего финансовые средства на строительство павильона.
– «Ракосув павильон» откроется в следующем году. Большoй интерес общественности вызвал и наш новый проект Arktida, представленный примерно два месяца назад. В новом большом павильоне будут обитать белые медведи, переселение которых из устаревшей экспозиции сейчас планируется, а также тюлени и птицы. Мы уверены, что это будет прекрасное сооружение с подземным туннелем. Посетители зоопарка, проходя через туннель, увидят полярных медведей, плавающих над их головами, так что гости зоопарка смогут насладиться этим зрелищем.
– Интерес к теме получения панд пражским зоопарком породил дискуссии и многочисленные споры. В 2016 г. представители столичной администрации обсуждали в Китае с властями Пекина и Шанхая не только возможности сотрудничестве в области туризма, но и вопрос о пандах. Готовитесь ли вы к приему этих редчайших животных?
– Мы объявили тендер на проект павильона для панд. В данной экспозиции будут размещены также такие редкие виды животных как китайские лангуры – древесные мартышковые обезьяны.
Экспозиция панд откроется в столичном зоо, как предполагает Алена Штеффелова, не ранее чем в конце 2018 г.