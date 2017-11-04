Конец Visapoint. Что дальше?

Система Visapoint использовалась для регулирования подачи документов в консульства Чехии в разных странах мира, то есть иностранный гражданин мог подать документы только, получив номер на определенное время, после успешного прохождения Интернет-регистрации. В Украине сделать это было практически невозможно, и граждане страны жаловались на невозможность зарегистрироваться и на поборы орудовавших вокруг Visapoint посредников.

Теперь система отменена решением МИД ЧР. За комментарием о том, что придет ей на смену, «Радио Прага» обратилось к главе Визового отдела МИД ЧР Давиду Новому.

– Решение отменить систему планировалось давно?

– Вопрос о том, что делать с Visapoint, в Министерстве иностранных дел обсуждался уже давно, то есть это решение не было внезапным. Мы долго это обдумывали, и свою роль тут сыграл ряд фактов, подтолкнувших нас к принятию окончательного решения прекратить работу системы.

– Visapoint сталкивалась с критической оценкой – прежде всего, ее работа в Украине. Связано ли принятое решение с этой критикой?

– Не буду спорить, что и сама система, и ее функционирование подвергались критике не один год. Однако следует уточнить, что эта критика звучала лишь в отношении нескольких стран и касалась только 4-5 консульств Чехии. Достаточно хорошо Visapoint работала долгие годы в более чем 30 странах, в 37 консульствах ЧР. Так что не критика стала основной причиной прекращения использования Visapoint. Там существуют и другие факторы: например, закончилось действие договора с фирмой, которая предоставляла услуги системы Visapoint. Также чешскими судами было вынесено несколько решений, касающихся визовых процедур. Так что все эти факторы в совокупности подтолкнули нас к решению прекратить работу системы.

– Для граждан других государств это решение стало полной неожиданностью. Так что иностранные граждане, планировавшие поездку в Чехию, которым требуется виза, оказались в сложной ситуации. Украинцам для краткосрочных поездок шенгенская виза больше не требуется, и они могут планировать свои турпоездки в Европу без оглядки на визы. Этого, однако, не скажешь о гражданах России. Многие жители Москвы, Петербурга и других городов как раз строят планы приехать в Прагу на Рождество – это очень популярное путешествие. Не скажется ли это на туристическом бизнесе?

– На российских туристов это никак негативно не скажется. Тут следует напомнить, что шенгенские туристические визы никогда не проходили в России через систему Visapoint. Там должны были регистрироваться только заявители, которые подавали заявление на получение долгосрочных виз или рабочих карт. Так что если россиянин планирует краткосрочную туристическую поездку в Чехию, например, на Рождество, на Новый год, он будет, как и раньше, оформлять свою шенгенскую визу через визовый центр или напрямую через консульство, и там никакая регистрация через какую-либо систему не нужна. Так что отмена Visapoint не повлияет негативно на туристический бизнес.

– Спасибо за уточнение. А что ждет людей, планировавших оформить документы на долгосрочное пребывание в Чехии, и что придет на смену Visapoint?

– Регистрации на весь ноябрь уже оформлены, поскольку через Visapoint осуществлялась регистрация всегда на один месяц вперед. Так что все, кто хотел подать заявление в течение ноября, записаны на прием. 24 ноября начнет работу новая система. Консульства в разных странах будут применять свою систему – или по электронной почте, или по телефону, или и то, и другое. Разница будет только в изменении организации труда наших консульств и в том, что заявители будут подавать заявки не через Visapoint, а, например, по электронной почте. Они будут сообщать те же самые данные: пришлют копию страницы паспорта или другие документы. И зарегистрированные e-mail’ы будут поступать в данное консульство.

– То есть заявителю уже не нужно будет заполнять форму в Интернете, где система предоставляет ему единственное конкретное время для подачи документов в консульство?

– Нет, такого больше не будет. Будет только заявка, которую иностранный гражданин отправляет на электронную почту данного консульства, пришлет определенные данные о себе, после чего дождется ответа консульства с указанием точной даты и времени подачи.

– Смогут ли консульства справиться с таким потоком заявлений, поскольку система Visapoint все же регулировала число заявлений? По-видимому, в Украине по-прежнему будет подаваться много заявлений на получение разрешения на работу, на долгосрочное пребывание. Смогут ли консульские сотрудники эффективно организовать свою работу?

– Думаю, что смогут, ведь они работали эффективно и до Visapoint, так что, как мы надеемся, они справятся и сейчас.

Однако необходимо отметить, что никакая система – ни Visapoint, ни электронная почта, ни телефон не позволит в некоторых странах зарегистрировать абсолютно всех заявителей и удовлетворить существующий там высокий спрос. Все связано со штатом и другими возможностями консульств. Не следует ожидать, что без Visapoint консульство сразу запишет всех желающих.

– Как вы в целом можете оценить уровень интереса граждан Украины к получению рабочих карт и оформлению долгосрочного пребывания в Чехии?

– Конечно, интерес украинцев к тому, чтобы попасть в Чехию на работу и оформить долгосрочное пребывание, очень высок. Тут следует подчеркнуть, что сегодня в Украине нет проблем с оформлением или подачей документов на шенгенскую рабочую визу, на долгосрочную студенческую визу, на воссоединение семьи или с другой целью, кроме рабочей карты. Это – единственный вид разрешения на пребывание в Чехии, где украинцы сталкиваются с проблемами долгого ожидания подачи документов.