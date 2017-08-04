«Совет Нацбанка принял решение, основываясь на новом макроэкономическом прогнозе ЧНБ. У нас, в отличие от зоны евро, реально и существенно повышаются зарплаты. Иногда в среднем этот рост достигает 5-6%, однако сегодня в Чехии занятость населения достигла исторического рекорда – 75%. Это тот уровень, который 10–15 лет назад мы с удивлением наблюдали в скандинавских странах и некоторых государствах ЕС. Так что увеличение зарплат будет идти по нарастающей – в этом году он может составить 7–8%. Это – огромный прилив денег, который в определенном смысле сглаживается ростом потребления. Потребление является тем мотором, который движет вперед чешскую экономику. Мы полагаем, то в этом году рост ВВП составит 3,6%, а в последующие два года будет превышать 3%», – так объясняет принятое решение глава Национального банка Чехии Иржи Руснок.

Он также обратил выделил ряд характерных для сегодняшней чешской экономики факторов, которые могут служить «маркерами» ее состояния, в частности, стремительный рост цен в области недвижимости. Все это, по мнению главы ЧНБ, подтверждает необходимость предпринятого шага.

«Существовал законный альтернативный вариант – пока не повышать ставки. Однако мы рассматриваем экономику как единое целое, и видим ряд сигналов, говорящих о том, что экономика уже существенно «перегрета», и определенное «охлаждение» ей не повредит, и в дальнейшей стимуляции с помощью сохранения экстремально низких ставок она не нуждается», – уверен Иржи Руснок.

С ним согласен главный экономист ING Якуб Сайдлер. «В сложившейся на данный момент ситуации рост ставок уже является желательным. Экономический рост демонстрирует положительную тенденцию, а в некоторых аспектах в экономике наблюдаются признаки «перегрева»».

От ставки Центробанка зависят проценты по кредитам и вкладам. Таким образом, для предприятий это означает подорожание кредитов на инвестиции и текущую работу, а для частных лиц – повышение стоимости ссуд на жилье. При этом оно несет в себе и более высокие проценты по вкладам. По мнению аналитиков, повышение базовой процентной ставки означает конец эпохи «дешевых денег». Страну ждет рост процентов по кредитам и ипотекам. Это, однако, будет касаться только новых выданных кредитов.

«Повышение процентов ни по кредитам, ни по вкладам не будет носить принципиальный характер для получателей», – считает Яромир Яч из Generali Investments CEE. Эксперт напоминает, что реальные процентные ставки ЧНБ (то есть сумма номинальной ставки с учетом инфляции) остаются отрицательными, и это положение будет сохраняться еще долго.

Курс кроны сразу же прореагировал на решение Нацбанка – чешская валюта усилилась по отношению к европейской до 26 крон за 1 евро. При этом в первые 10 минут после появления сенсационного сообщения был зафиксирован курс 25,6 крон за евро, что стало самым низким показателем с 2013 г., перед началом валютных интервенций ЧНБ. «Более сильная крона удешевит импортные товары, топливо и поездки за границу», – напомнил Радомир Яч.

Глава ЧНБ Иржи Руснок при этом не исключает, что в ближайшие два года может произойти дальнейшее повышение процентной ставки, однако конкретные цифры пока не прозвучали. «Нельзя сказать, что мы сталкиваемся с каким-то чрезмерным давлением в сфере инфляции. Многое будет зависеть от курса кроны. Дальнейшее повышение в ближайшие два года исключить нельзя, однако это будет происходить в зависимости от изменения ключевых показателей», – сообщил Иржи Руснок.