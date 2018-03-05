Коммунистический калиф на час

Избрание Зденека Ондрачека председателем Комиссии по контролю Генеральной инспекции сил правопорядка, а поддержали его 79 депутатов (на одного больше, чем было необходимо для прохождения кандидатуры), всколыхнуло политиков и общественность. В 11 чешских городах в понедельник в связи с этим заявлено проведение протестных демонстраций.

«Все мы хорошо знаем о его деятельности в течение «Недели Палаха» в 1989 году (20-я годовщина гибели студента Яна Палаха, протестовавшего против оккупации Чехословакии советскими войсками и совершившего самосожжение. В Праге тогда прошла серия демонстраций, вошедших в чехословацкую историю, как «Неделя Палаха»). От своего прошлого Ондрачек в достаточной степени не отмежевался, поэтому, я думаю, что он не должен быть во главе упоминаемой контрольной комиссии. В особенности такого не может быть в условиях оказания давления на председателя непосредственно Генеральной инспекции сил правопорядка (премьер Андрей Бабиш добивается отставки нынешнего руководителя инспекции Михала Мурина по причине «потери доверия»). Я считаю, что выполнение обязанностей главы Комиссии по контролю над Генеральной инспекцией сил правопорядка должно быть доверено представителю оппозиции», - считает Маркета Адамова, заместитель председателя партии ТОР 09.

«То, что кто-то через 28 лет после упоминаемых событий не хочет предоставить человеку шанс честно выполнять свою работу, по-моему, еще хуже, чем запреты заниматься своей профессией, имевшие место в прошлом. Это открытая атака на Конституцию и право гражданина Чешской Республики принимать участие в управлении общественными делами», - подчеркивает председатель Коммунистической партии Чехии и Моравии Войтех Филип. Стоит упомянуть, что именно коммунисты, управлявшие Чехословакией с 1948 по 1989 год, желая наказать противников режима, лишали их возможности работать по профессии, а дети неугодных режиму граждан не могли получить образование по своему выбору.

«Зденек Ондрачек не был бойцом, речь не идет о его личном участии в разгоне демонстрантов на Национальном проспекте. То, что говорят о нем – перебор. С того дня прошло уже 30 лет», - напоминает депутат от компартии Александр Черный.

Заместитель председателя парламентской компартии Иржи Долейш хотя и допускает, что действия полиции против демонстрантов в 1989 году не были правильным шагом, но одновременно подчеркивает, что Зденек Ондрачек тогда действовал по приказу и не нарушил ни одного действовавшего тогда закона.

«В этом и заключается разница между легальностью, то есть действиями в соответствии с законом того времени, и легитимностью – то есть допустимостью. Подобным образом свои действия оправдывали и нацисты, заявляя о полученном приказе, своей присяге и действовавших тогда законах», - напоминает председатель христианских демократов Павел Белобрадек.

Премьер Андрей Бабиш в связи со Зденеком Ондрачеком заявил, что поддержит предложение о его отставке. За слова главы кабинета схватились гражданские демократы, пообещав составить необходимую бумагу. В Палате депутатов у Движения ANO Андрея Бабиша вместе с Гражданской демократической партией – 103 голоса. Этого достаточно, чтобы добиться поставленной цели.