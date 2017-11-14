Коллекционеры оружия – на мушке у полиции

Дело в том, что в Словакии огнестрельное оружие, приведенное в непригодное для стрельбы боевыми патронами состояние, по действующему в стране закону может легально находиться в гражданском обороте. Однако пакет законодательных поправок, принятый в Чехии, запрещает хранение такого типа оружия гражданским лицам. Две недели назад полицейские Южно-Моравского отделения предъявили обвинения в нелегальном приобретении и хранении оружия местному виноделу из Зноймо. Тот в 2014 году приобрел посредством словацкого интернет-магазина охолощенный легендарный ППШ – автомат Шпагина. Житель Зноймо, которому ныне грозит до 8 лет лишения свободы, уверяет – он не подозревал, что дома у него хранится что-то нелегальное, так как к его «приобретению» предупредительные словацкие продавцы приложили сертификат, удостоверяющий законность продажи данного товара в Словакии. Полицейские Чехии, однако, считают это оружие, на котором можно вновь обновить режим автоматического огня, боевым.

«Данное оружие можно опять превратить в боевое, то есть оно будет служить своей изначальной цели», сообщил в постановлении о возбуждении уголовного дела против жителя Зноймо следователь Радек Шмид. По его мнению, подозреваемый должен был осознавать весь риск покупки ППШ, так как в кратком опроснике, предваряющем торговую сделку, он подтвердил факт осознания своей ответственности в связи с приобретением оружия в Словакии, которое должно отвечать признанным в Чехии (либо в стране, гражданином которой является покупатель) критериям.

Конфискация оружия во время военно-исторических акций

Через несколько месяцев после терактов в 2015 году появилась информация о том, что чешские полицейские подключились к всеевропейской акции MARS, организованной службой ЕС Европол, и начали прибегать к конфискации охолощенного словацкого оружия во время военно-исторических реконструкций боев. Акций, проводимых членами чешских Клубов военной истории. Органы правопорядка ЧР в свою очередь начали уголовное преследование в отношении тех владельцев оружия, которые не осознавали, что стали собственниками нелегального вида боевых стволов категории «A». Об этом информирует газeтa Mlada fronta Dnes.

Правила международной торговли оружием, стреляющим холостыми патронами, после оказания давления со стороны ЕС вследствие произошедших терактов в Словакии ужесточились. Словацкая полиция также ведет учет всех владельцев сигнального оружия, на продажу которого за рубеж требуется специальное разрешение. Автомат Калашникова, который в Словакии можно приобрести примерно за 20 тыс. крон, или чехословацкий автоматический пистолет «Скорпион», продающийся в соседней стране за 7 тыс. крон, конструкции которых позволяют обратную конверсию оружия в боевое, знатоку переделать не составит особого труда, предупреждают эксперты и чешские СМИ. Они сообщили на прошлой неделе о задержании шестерки жителей Южной Чехии – преступная группировка промышляла покупкой словацких автоматов, которые переделывала в боевые, и продавала на черном рынке «Я слышал о нескольких аналогичных случаях в Зноемской области. В целом думаю, что чешское законодательство в данной сфере является адекватным ситуации. В клубах военной истории работают профессионалы своего дела, которые не позволили бы использование такого рода оружия во время своих мероприятий. По собственному опыту могу сказать, что на мероприятиях, которые я лично организовал, ни разу не произошло каких-либо недоразумений, связанных с несоблюдением закона.

Вообще это - сложная проблематика, но в целом, полагаю, люди хорошо осведомлены. Что касается деятельности клубов военной истории, по моему мнению, им следует оказывать больше доверия, так как они в определенной степени выполняют функцию, надлежащую государству, то есть правдиво излагают исторические факты. Но деятельность клубов осложнена – оружие, которое используют их члены, подвергают чрезмерно тщательной проверке в государственных учреждениях, хотя процесс такой экспертизы, вероятно, можно было бы и упростить. Естественно, это мое сугубо личное мнение как неспециалиста»,

– рассказал в интервью «Радио Прага» организатор мероприятий Клуба военной истории Даниел Гаргулак.

Большинство опрошенных «Радио Прага» членов клубов военной истории сообщили, что все их члены хорошо осведомлены о действующем законодательстве, касающемся правил хранения оружия. Они одновременно допускают, что в некоторых случаях люди, не входящие в объединения или клубы военной истории, могли недопонять правила, не догадаться переспросить более сведущих в этой области коллекционеров и ошибочно трактовать некоторые из поправок.