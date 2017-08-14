Когда чехословацкие герои RAF вернулись на родину

Ольга Васинкевич
14-08-2017
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13 августа в Праге вспоминали возвращение чехословацких летчиков из Великобритании, сражавшихся против нацистов в рядах Королевских Военно-воздушных сил. Акт памяти прошел у памятника Крылатого льва на пражском Кларове. Хотя непосредственно после войны отношение к вернувшимся героям было неоднозначным, сегодня никто не ставит под сомнение их отвагу, и не только значительную помощь в победе над фашистской Германией, но и вклад в усиление значимости послевоенной Чехословакии.

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Возвращение чехословацких пилотов RAF на Родину, Фото из книги: Za hroby se lvy / Klub historie letectví v Jindřichově HradciВозвращение чехословацких пилотов RAF на Родину, Фото из книги: Za hroby se lvy / Klub historie letectví v Jindřichově Hradci «Спитфайры истребительной эскадрильи сделали круг над Прагой и вскоре пристали на аэродроме в Рузыне», - этими словами диктор Чехословацкого радио сообщал о возвращении героев Второй мировой войны, воевавших в Королевских Военно-воздушных силах Великобритании, в Прагу 13 августа 1945 года.

«Целая стая самолетов! Их было 54 – они пролетели над Прагой, развернулись и полетели назад через Пражский Град, а затем приземлились в Рузыне. И тогда уже мы все заспешили, чтобы видеть это зрелище и приветствовать героев. Мы были рады, что все закончилось, и они вернулись живы-здоровы, хотя и с таким опозданием», - вспоминает о торжественных минутах 13 августа 1945 года авиамеханик Карел Бажант.

В этот день исполнилось 72 года с того момента, как пилоты Королевских Военно-воздушных сил Великобритании вернулись в освобожденную Чехословакию. Среди них были сотни мужественных чехов и словаков, которые не смирились с судьбой своей родины после 1939 года и отправились сражаться против нацизма за рубеж. В 1940 году они отличились в Битве за Британию, а по окончании войны смогли вернуться домой.

Эмил Бочек, Фото: Павел Витек, Чешское радиоЭмил Бочек, Фото: Павел Витек, Чешское радио «7 Августа мы вылетели в направлении Чехословакии. Спустя 2 часа и 25 минут мы приземлились в Хеддесхайме, чтобы дозаправиться и продолжать путь, но начался дождь, и опустился туман. Так что, пока погода не пришла в себя, мы просидели там целую неделю. Ну, а через неделю, 13 августа, мы вылетели в направлении Рузыне. Однако, прямо в Прагу мы лететь не могли, поскольку маршрут лежал через русскую зону, а они нам не дали разрешение на пролет. Поэтому мы полетели на юг, и через Пльзень мы вернулись в Прагу, в Рузыне», - вспоминает один из последних живущих пилотов RAF Эмил Бочек.

«Люди приветствуют пилотов, тех, которые на протяжении многих лет рисковали своей жизнью над Атлантическим океаном, тех, кто сейчас проходит к почетной трибуне и приветствует президента республики».

Вот такой эмоциональный репортаж подготовило Чехословацкое радио, рассказывая о том, как героев приветствовали на Староместской площади в Праге. Тогда еще никто не подозревал, какую нелегкую судьбу отважным летчикам уготовил коммунистический режим, который через два с половиной года пришел к власти. Герои войны отправлялись в тюрьмы и трудовые лагеря.

Ольга Васинкевич
14-08-2017
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