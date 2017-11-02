Когда б не смерть, мне не узнать бы…

Одон Клюнийский – основатель Дня поминовения усопших

Как возникла традиция Дня поминовения усопших? Откуда этот важный праздник римско-католического литургического года, который отмечают во многих странах мира, берет свое начало? Вопрос историку Ярославу Шебеку. «Традиция, если говорить о западной церкви, появилась в конце X века, в период Клюнийской реформы жизни монахов, целью которой было морально и духовное возрождение церкви как таковой. Свое название реформа получила потому, что инициатива происходила от Клюнийского бенедектинского монастыря, аббатом которого являлся Одон Клюнийский (926 - 944). Именно этот аббат считается главным основателем Дня поминовения усопших, отмечаемого 2 ноября».

Магия неизбежной бренности

– Почему именно 2 ноября?

«Потому что днем раньше отмечался День всех святых, который остается в календаре литургических праздников до сих пор. Установлением этого праздника христианская церковь стремилась бороться с языческими обычаями, так как 31 октября по кельтской традиции отмечался День мертвых, который намного позже преобразился в Хэллоуин. Moжно сказать, что именно конец октября и начало ноября люди давным-давно воспринимали как магическое пространство, где живые могут встречаться с мертвыми. Так что в календаре западных христиан отображение этой даты не претерпело изменений. Однако, например, в православной восточной церкви 2 ноября не отмечается как День поминовения усопших», – напоминает в интервью «Чешскому радио» историк Ярослав Шебек.

Сила прощения

Поминальные дни и традиции поминовения предков у славян, как и других народов мира, неодинаковы. Однако основной смысл у них – общий. День этот призван подчеркнуть общность и единство живых и мертвых, говорит священник Владимир Малек. «Когда б не смерть, то никогда бы Мне не узнать, что я живу», писал и Осип Мандельштам. Продолжает Владимир Малек:

«День поминовения усопших одновременно можно воспринимать как призыв не оставлять в одиночестве тех, кто близок к смерти или уже переступает ее порог. Не оставлять, по возможности, наших близких в больнице. Чтобы они не уходили в иной мир с чувством покинутости, тоски, и в последние минуты своей жизни могли находиться у себя дома. Я думаю, что если человеку дана такая возможность, он способен простить и сам принять прощение, которое ему дается, способен помириться».

В Праге появилась «Стена жизни»

Именно к 2 ноября в этом году символически было приурочено торжественное открытие памятного места «Стена жизни» (Zeď života) перед главным зданием пражского Института клинической и экспериментальной медицины. IKEM находится на передовой чешской трансплантологии, поэтому на «Стене», которая в данном случае предстает как символ объединения, а не раздела, указаны имена и фамилии более чем 2500 доноров органов и тканей. Она призвана символизировать благодарность за каждого донора, чтобы спасенные пациенты, их родные и близкие, как и будущие получатели органов, смогли здесь засвидетельствовать им свое глубокое уважение.