12-01-2017 14:32 | Лорета Вашкова

С какими только прилагательными не дружит память во всех ее ипостасях – слуховой и зрительной, чувственной, образной, цепкой и изменяющей – она-то и может стать сущим наказанием. С целью отдаления последнего в Праге начал действовать проект Alz café («Альцгеймер кoфейня»), в рамках которого будут проходить регулярные встречи людей, страдающих болезнью Альцгеймера или сходной формой слабоумия, призванные поддержать активный образ их жизни и повысить ее качество. Все это имеет большое значение не только для больных этим недугом, называемым эпидемией XXI века, но и для их близких

На встречи, которые запланированы на первый вторник месяца – первая собрала около тридцати человек, приглашаются как сами больные, так и их родственники или друзья. Организаторы стремятся к тому, чтобы участники встреч смогли общаться между собой, а также с приглашенными специалистами. Опыт инициаторы проекта частично переняли в Нидерландах, где подобные мероприятия организуются регулярно. В настоящее время лекарства от болезни Альцгеймера не существует, однако улучшить состояние пациентов можно, облегчив наиболее мучительные симптомы, как и продлить их жизнь. Встречи организуются в Центре Senorina, расположенном неподалеку от станции столичного метро «Флоренц», где имеют и опыт наблюдения пациентов с данным диагнозом. Слово директору центра Ярке Шварцбаховой.

«В нашем распоряжении имеется квалифицированный персонал. Мы способны провести занятия с теми, кому, например, трудно на чем-то конкретном сосредоточиться и у кого проявляются другие симптомы болезни Альцгеймера. Сотрудники помогают тренировать память и другие функции, читают вслух людям, страдающим деменцией, предлагают им послушать музыку. Страдающие болезнью Альцгеймера могут в данном центре просто отдохнуть, вздремнуть в ходе встречи, если есть надобность».

Международный коллектив специалистов Института физической химии Академии наук ЧР установил одну из причин возникновения данной болезни. Благодаря современной методике удалось выявить, как проявляется недуг на молекулярном уровне, что должно ускорить поиск новых эффективных способов лечения. Как выяснили ученые, скопление пептидов в мозге способствует разрушению мозговой ткани.

7 млн человек в Европе страдают деменцией

В большинстве случаев, пациенты с болезнью Альцгеймера могут находиться дома, если им предоставляется соответствующий уход. Согласно данным Чешского общества Альцгеймера, в Европе от разных видов приобретенного слабоумия страдает более 7 миллионов граждан. Женщины чаще заболевают данной болезнью, связаннной с прогрессирующей атрофией коры головного мозга. Почему? На этот вопрос отвечает невролог Якуб Хорт, специалист по лечению болезни Альцгеймера.

«Женщины страдают деменцией чаще вследствие гормональных различий слабого и сильного пола, но вовсе не по той причине, что они чаще доживают до глубокой старости».

Чешские специалисты, обсуждавшие полтора года назад динамику развития заболевания в стране согласно данным 2015 г. – диагноз Альцгеймера был тогда поставлен 150 тысячам чехов, считают, что цифры не отражают реальной картины, так как Институт здравоохранения и статистики ЧР располагает данными только тех пациентов, зарегистрированных в амбулаторных или стационарных медицинских центрах. По мнению главврача Психиатрической больницы Горни Бержковице Томаша Турека, при своевременном направлении пациента на обследование к неврологу или психиатру, симптомы болезни Альцгеймера могли бы быть распознаны в более ранней стадии. Это весьма актуально, так как данный синдром может проявиться уже в возрасте 40 лет и ранее.

Ведущей встреч в Alz café стала Aнежка Прокопова, по профессии архитектор. Данной проблематикой она заинтересовалась после того как болезнь ворвалась в жизнь ее семьи – заболела бабушка.

«В самом начале я вообще не могла предвидеть, как болезнь бабушки отразится на нашей семье, и какие испытания нам предстоят. Когда мой отец сообщил мне об этом заболевании, я подумала – ну вот, теперь бабушка будет все забывать, а мы будем искать, куда она положила очки. Мои представления о болезни были весьма ограниченными, но реальность, увы, оказалась совсем другой».