Кинофестиваль в Иглаве – 80 мировых премьер

Batalives

В духе философии создания благоприятных условий жизни для своих работников, которой руководствовался «обувной король» Томаш Батя, в мире возникли десятки городов-спутников, аналогичных Злину. Некоторые из них сохранили свое первоначальное предназначение, иные превратились в памятники прославленным заводам. Фильм Batalives основал на свидетельствах представителей разных континентов тех, в чьей жизни обувные заводы Бати сыграли важную роль.

Подробнее о программе смотра мы побеседуем с представителем отдела международных связей кинофестиваля Рене Кубашеком.

- Международный фестиваль документальных фильмов в Иглаве относится к числу семи самых престижных смотров документального кино в Европе. У него своя уникальная атмосфера, неповторимая публика и выбор программы. Мы стремимся находить работы, которым присущ особый авторский стиль и новый язык, на темы социально-политической ситуации, а также понять, каким через десять или двадцать лет предстанет документальный язык.

На стыке настоящего и вымышленного

Работы, при съемке которых используются новаторские средства выражения и нестандартный подход к отображению материала, сохраняющий дистанцию по отношению к классической киноэстетике, представлены в программе иглавского смотра минимум в двух конкурсных секциях. Одна из них, Exprmntl.cz, предназначена для чешских фильмов, в том числе цифрового формата, вторая – для лучших работ зарубежных авторов.

- В рамках фестиваля мы также уделяем внимание картинам смешанных жанров. Пусть зритель сам решит, насколько фильм является игровым, или в нем все-таки превалирует документальный метод.

«Хайдеггер в Освенциме»

Документальная картина чешского документалиста Мартина Ежека Heidegger in Auschwitz («Хайдеггер в Освенциме») вдохновлена личностью крупнейшего философа XX века Мартина Хайдеггера, одним из ключевых вопросов наследия которого является метафизика. Первая публикация «Черных тетрадей» три года назад вновь открыла дискуссию о том, каким было отношение немецкого философа к идеологии нацизма. Касается ли этой темы новый фильм и снят ли он в смешанном жанре?

- К сожалению, это один из фильмов, которые я пока не видел, однако он отвечает критериям эксперимента, а также снят на 16мм пленку. Съемки проходили вблизи дачи немецкого философа Хайдеггера.

В нынешнем году полку тематических секций смотра прибыло, появились разделы, посвященные свидетельствам о политике, а также о природе и познании. Организаторы смотра считают темы принципиально наиболее значимыми для путей развития цивилизации XXI века. Каждую из них сопровождает показ самых интересных фильмов, непосредственно их касающихся и снятых в текущем году. И в каждой секции – отдельное международное жюри.

- Одна из картин является продолжением снятого в 2006 г. фильма «Неудобная правда» о глобальном потеплении при участии Альберта (Эл) Гора, бывшего вице-премьера в администрации Билла Клинтона. Он так и называется «Неудобное продолжение». Документалисты по прошествии 11 лет возвращаются к катастрофическому прогнозу изменений климата, озвученному Эл Гором, и пытаются ответить на вопрос, насколько оправданными были его предостережения. «Неудобное продолжение» - один из голливудских хитов в иглавской программе. Очень интересна и чешская лента Planeta Česko, мировая премьера которой состоится в Иглаве. Ее авторы, по примеру National Geographic, проводят собственное расследование условий сосуществования и взаимодействия человека, природы и животных на территории Чехии.

На широкие экраны в Чехии фильм Planeta Česko выйдет в начале 2018 года. Помимо кинопоказов, посетители смотра приглашаются на выставки, обсуждение кинолент с режиссерами, сценаристами, киноведами и на ряд сопроводительных мероприятий.

Гости из России и Украины

Среди гостей фестиваля – режиссер Дмитрий Калашников, автор мультимедийного проекта «Малевич в квадрате», режиссер Юрий Пупырин, Илья Гладштейн (приглашен в жюри секции «Между морями»), кинокритик Евгений Гусятинский, сценарист и режиссер Григорий Глянц.

В преддверии 100-летней годовщины Октябрьской социалистической революции в тематической секции «Икона Ленин» будут представлены работы, посвященные отражению реалий этого исторического события в кинематографе.