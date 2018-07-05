Кинофестиваль Карловы Вары

05-07-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
Статьи на ту же тему
Карловарский кинофестиваль, фото: Штепанка Будкова

Часовые пояса и меридианы карловарского кинофестиваля

По окончании киносмотра, который каждое лето переворачивает с ног на голову жизнь курортного города, организаторы жалуются, что им приходится…
«Свидетели Путина», фото: Фильм Сервис Фестиваль Карловы Вары

Россия, Беларусь, Украина, Казахстан, Прибалтика … Восточно-европейский след на карловарском кинофестивале

Не только в конкурсной программе 53-го международного кинофестиваля Карловы Вары, но и за ее рамками, будет в западно-чешском курортном городе…
Фильм «Похождения блондинки», фото: ЧТ

53-й кинофестиваль Карловы Вары вспоминает Милоша Формана

Приезд первых тысяч зрителей международного кинофестиваля взбудоражил атмосферу курортного города Карловы Вары. Торжественное открытие…
Далее об этом
Хит столетия
Вопрос месяца
Масарик в фотографиях
Карточки QSL