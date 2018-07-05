Кинофестиваль Карловы Вары

Россия, Беларусь, Украина, Казахстан, Прибалтика … Восточно-европейский след на карловарском кинофестивале

Не только в конкурсной программе 53-го международного кинофестиваля Карловы Вары, но и за ее рамками, будет в западно-чешском курортном городе…