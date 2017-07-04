– Расскажите, пожалуйста, бывали ли вы уже прежде на кинофестивале в Карловых Варах?

– Должен признаться, что на карловарском фестивале я впервые. Хотя я и привык, скорее, к различным блокбастерам, мне здесь очень интересно, я увидел много нового. Так, например, мне еще ни разу не встречался фильм, полностью сделанный из фотографий. Можно сказать, что я пополнил свои знания в области современного кино, – делится своими впечатлениями посетитель фестиваля Мартин Бечан.

На улицах Карловых Вар то и дело встречаешь людей, изучающих программку киносеансов. Мы остановились еще у одного из них.

– Поскольку я живу неподалеку от Карловых Вар, на фестиваль я езжу уже двадцатый год, многое мне здесь знакомо. Прежде всего меня, конечно же, привлекают фильмы. Но, иногда, вместе со своими друзьями, которые приезжают сюда из Праги, мы посещаем и некоторые дополнительные мероприятия. Мне очень нравится, что у людей здесь есть возможность познакомиться с фильмами, которые либо вообще не будут показываться в кинотеатрах, либо придут туда гораздо позже.

– Что вы планируете посетить в этом году?

– Я изучил еще не всю программу, но точно знаю, что это будут фильмы, вошедшие в главный конкурс фестиваля, а также чешские фильмы, у которых была премьера либо в этом, либо в прошлом году – я просто не успел на них сходить в кинотеатр. Например, я бы с удовольствием посмотрел фильм «Масарик». При выборе зарубежных картин я буду обращать внимание на то, кто именно в них играет, кто был режиссером, почитаю аннотацию к фильму. Пока еще у меня нет конкретного купленного билета.

– Ездите ли вы и на другие кинофестивали?

– Нет, я просто не успеваю. Но знаю, что и в Праге каждый год проходят подобные фестивали, например, «Фебиофест». Я приезжаю только в Карловы Вары, – рассказал Вацлав Блага.

Иржи Бартошка, президент карловарского фестиваля, сравнивает киносмотр с математической моделью, которая каждый год видоизменяется, пополняясь новыми гостями, фильмами и событиями.

По словам Ульяны Донатовой, пресс-секретаря фестиваля, организаторы хотят предложить гостям и зрителям не только непосредственно фильмы, но и встречу с выдающимися иностранными деятелями кино. Кейси Аффлек, который в этом году стал лауреатом премии «Оскар», привез в Чехию свой новый фильм «История призрака». Более того, в Карловы Вары он прибыл не один, а со всей своей командой.

– Что еще в 2017 году готов предложить фестиваль?

– Кейси Аффлек и все те, кто работал над созданием «Истории призрака», согласились принять участие в своеобразном мастер-классе, во время которого они смогут напрямую пообщаться со своими поклонниками. Нам хочется верить, что такой опыт обогащает не только наших зрителей, но и самих создателей картин, которые смогут наблюдать, как люди реагируют на их работу.