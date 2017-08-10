Вообще-то, если говорить о буме летних кинотеатров, то, по сравнению с 1960-ми годами в Чехословакии, сейчас эта сфера переживет упадок. Кстати, еще в 1989 году во всей Чехословакии насчитывалось 152 летних кино, в Чехии в 2004 их было уже 104. Сегодня в Чешской Республике работает порядка 70 летних кинотеатров, большая часть из которых находится в Праге и Моравско-Силезском крае. Но, тем не менее, сегодня летнее кино вновь обретает былую популярность, открываются новые кинотеатры, а люди самых разных возрастов предпочитают именно так проводить вечернее время. И даже несчетное множество современных мультиплексов этому не помеха. Как оказалось, совершенно необязательно организовывать целый летний кинотеатр, достаточно иметь просто подходящее для этого место и оборудование. Именно поэтому в этом году в Чехии кино на открытом воздухе показывают в 260 местах.

«Классические летние кино, которые существовали еще 20 лет назад, и в которых фильм показывался из кабины, сегодня уже не существуют, да это и не нужно. Сегодня фильмы можно показывать с помощью любого технического устройства, которое для этого приспособлено, хоть с помощью DVD или Blue-ray проигрывателей», - комментирует секретарь Союза кинодистрибьюторов Ярослав Пецка.

С появлением новых возможностей демонстрации кинофильмов, появилось большое количество передвижных кинотеатров, так сказать – сегодня здесь, а завтра там. Сейчас же огромной популярностью пользуются летние кино, связанные с различными культурными или рекреационными местами, с фестивалями. Интересно, существуют ли данные о том, сколько гостей за сезон посещает кинотеатры под звездным небом?

«Мы подводим итоги по окончании сезона по той причине, что большинство летних кино в последнее время – бесплатные, поэтому для организаторов таких кинопоказов часто сложно подсчитать, сколько гостей посетило мероприятие», - продолжает Ярослав Пецка.

Например, одним из самых новых летних кино сезона стал двор открывшегося в июне нового культурного центра Казарма Карлин. О нем рассказывает администратор и один из идейных вдохновителей проекта Матей Велек:

«Нам приходится взимать входную плату за просмотр фильмов, хотя бы потому что права на показ также что-то стоят, иначе бы мы просто не смогли демонстрировать кино. Но я считаю, что входная плата у нас символическая – всего-навсего 70 крон (2,5 евро). Я думаю, что каждый будет не прочь заплатить такую сумму за столь приятное развлечение – сидеть вот здесь во дворе на улице и наслаждаться покоем в этом оазисе в центре Праги».

Кстати, большой летний кинотеатр работал в пражском районе Жижков уже более 100 лет назад. О нем рассказывает историк кинотеатров Мирослав Чванчара:

«В саду дома Ярослава Сейферта находилось открытое кино, которое называлось «У Матоушей». Затем этот кинотеатр возродили легионеры, и он стал называться «Легионеров-инвалидов». Он был знаменит тем, что там было можно курить, а из близлежащего ресторана разносили пиво, когда стояла жаркая погода».

Ну, а за что же любят летние кинотеатры под открытым небом сами зрители?

«Самое лучшее здесь то, что человек может повстречать людей, которых, например, давно не видел, да и подборка фильмов в основном хорошая».

«Можно уйти когда хочешь, можно пить пиво прямо у просмотра, ну и я всегда хожу сюда с друзьями».