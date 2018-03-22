Кибернетическая атака. Скорость нарастания убытков – 50 тысяч долларов в минуту

Согласно результатам исследования, почти половина фирм, ставших жертвами кибернетических атак и экономических преступлений, потеряли по 50 тысяч долларов (около 1 миллиона крон). Вдобавок расследование происшествий каждой четвертой компании обошлось в сумму в два раза большую, чем изначальный ущерб.

«Если в результате кибернетической атаки будет, например, заблокирован доступ на сервер логистической фирмы или в интернет-магазин, то процесс торговли и осуществления поставок товаров остановится. Потери фирмы в таком случае могут составлять десятки тысяч долларов за каждую минуту простоя», - комментирует Вацлав Ировский из Института технологий безопасности и инжиниринга пражского Технического университета.

Если изучить статистику, то становится очевидным, что общее количество осуществившихся кибернетических атак в Чехии сокращается. В 2017 году их было на 11% меньше, чем годом раньше. Однако стоит помнить, что речь идет только о выявленных случаях. Как подчеркивает Вацлав Ировский, несмотря на крупные инвестиции в соответствующие технологии, гарантий обнаружения абсолютно всех вмешательств не существует.

«В отличие от других стран, в Чехии еще не столь распространено применение программ, способных выявлять мошеннические операции. Мы говорим об аналитических программах или же программах искусственного интеллекта, которые приспосабливаются к динамично развивающимся мошенническим инструментам. В случае банков, это могут быть программы, отслеживающие транзакции, реализованные кредитными картами. Если же говорить о производстве, то это системы, контролирующие поставщиков посредством сбора данных из открытых источников», - комментирует Павел Янкехт из компании PwC.

Одним из наиболее распространенных видов кибернетических атак является так называемый phishing, когда целью злоумышленников является получение номеров банковских карт и кодов доступа к счетам. Подобного рода атакам подверглись 41% компаний.