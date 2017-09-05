Каждый шестой безработный - инвалид

Среди безработных, зарегистрированных на биржах труда, каждый шестой человек – инвалид. Еще не так давно речь шла о каждом девятом в списке. При этом вовсе нельзя говорить о том, что о гражданах с физическими или ментальными ограничениями забывают и не помогают им с трудоустройством.

«Подход к инвалидам очень сильно изменился, а ситуация на рынке труда значительно улучшилась. Есть множество неправительственных организаций, оказывающих помощь людям с ограничениями. И я благодарна им за то, что удалось получить предложение работать бухгалтером в фирме Сименс», - подчеркивает Ирена, одна из 120 инвалидов, трудоустроенных в чешском филиале широко известной технологической компании.

«Биржи труда активно работают с гражданами с ограничениями, проводят мониторинг, выявляют возможности будущего трудоустройства. Можно даже говорить об определенных успехах. За июль, например, нам удалось найти работу 1900 гражданам с ограничениями. Причем в случае инвалидов мы говорим не только о позициях вспомогательных работников. В нашем списке диспетчеры call-центров, водители…», - комментирует Итка Гейдукова, директор секции работодателей Союза промышленности и транспорта Чешской Республики. Находится работа для граждан с ограничениями и в IT-компаниях.

Большую роль в этом случае играет и финансовая поддержка со стороны государства. Компаниям выплачиваются средства на создание новых рабочих мест для людей с ограничениями. Есть возможность получить компенсацию на выплату зарплат инвалидам и оформить налоговую скидку. Биржа труда Чехии в 2016 году, например, перечислила работодателям, принимающим в свои компании граждан с теми или иными видами ограничений, более 5 миллиардов крон (более 192 миллионов евро).

Почему же тогда общее количество безработных инвалидов растет? Есть надежда на сокращение?

Вацлав Краса, глава Национального совета граждан с ограничениями по здоровью, такого поворота не ожидает. Во-первых, здоровый человек, если он к этому стремится, гораздо быстрее находит себе новое трудоустройство, чем инвалид.

«Среди тех, кто работу через биржи, люди с ментальными ограничениями или же с недостаточным уровнем образования. В этом случае возможности для трудоустройства весьма невелики. Поэтому я думаю, что общее количество инвалидов, зарегистрированных на трудовых биржах, выразительным образом сокращаться уже не будет».