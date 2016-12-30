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Радиогазета Карикатура на «Александровцев» - подшучивание над символом СССР

30-12-2016 13:24 | Антон Каймаков

Бурю негодования вызвали в России карикатуры сатирического журнала Charlie Hebdo на катастрофу самолета Ту-154, везшего часть армейского ансамбля имени Александрова для выступлений в Сирии. В 2016 году французские карикатуристы взяли под прицел и землетрясение в Италии, что также было принято не однозначно. Уместны или неуместны в подобных случаях шутки о «новой публике для Красной армии», «плохой новости, так как Путина не было на палубе» и изображение жертв стихийного бедствия в качестве россыпи макаронных изделий?

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Александровцы, Фото: Томаш Адамец, Чешское радиоАлександровцы, Фото: Томаш Адамец, Чешское радио Комментарий по данному поводу «Чешскому Радио» предоставил Штепан Мареш – художник-карикатурист, автор сатирического комикса «Зеленый Рауль», выходящего в чешском еженедельнике Reflex.

«Я видел карикатуры Charlie Hebdo в Интернете, и они меня не удивили. Это журнал, который привык будоражить общественное мнение, подшучивая абсолютно над всем. Я лично каких-либо карикатур на «Александровцев» не рисовал, так как это все-таки трагедия - погибли люди, событие произошло совсем недавно. Однако Charlie Hebdo в данном случае меня не удивил. Сама ситуация подначивает карикатуристов взяться за карандаш. Россия не привыкла, чтобы над ней кто-то подшучивал. Путин там воспринимается как почти современный идол. И, вдруг, кто-то начинает посмеиваться, да еще и над «Александровцами», считающимися «голосом армии». Для нас же, для Западной Европы – это символ Советского Союза. Карикатуристов и журналы как Charlie Hebdo данное обстоятельство подталкивает к различным шуткам. Россия и россияне себе этого вообще представить не могут».

Не выходят все-таки подобные шутки за грань? Трагедия, как вы упомянули, произошла совсем недавно?

Снимок официального сайта Штепана Мареша, Фото: Радио ПрагаСнимок официального сайта Штепана Мареша, Фото: Радио Прага «Конечно, нельзя забывать о людях, семьях, впрямую связанных с трагедией. Однако оценку выпущенным карикатурам пускай каждый даст индивидуально. Кто-то усмехнется, а кто-то с отвращением журнал отбросит в сторону и не купит его. В Charlie Hebdo к такому привыкли. Фактом, однако, остается одно – если бы подобное событие произошло в Европе, в Западной Европе, то, я уверен, оно не подняло бы столь сильной волны отторжения как в России», - считает Штепан Мареш, автор сатирического комикса «Зеленый Рауль» еженедельника Reflex.

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