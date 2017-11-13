Кандидаты на пост президента смотрят на евро с осторожностью

Агентство ČTK провело анкетирование девяти кандидатов, которые, согласно имеющейся информации, имеют все шансы баллотироваться на пост главы государства, и попросило их выразить свое отношение к этому непростому для Чехии пункту экономики.

Резко отрицательную позицию к переходу на европейскую валюту занял только президент Ассоциации оборонной промышленности Иржи Гинек и председатель партии «Рассудительных» Петр Ганниг. Гинек назвал проект евро «мертвым», а Ганниг назвал его «полезным лишь для самых богатых предпринимателей».

Другие кандидаты на место хозяина Пражского Града занимают по отношению к евро осторожную позицию. Так, поэт-песенник Михал Горачек и бывший посол Чехии во Франции Павел Фишер считают вопрос введения европейской валюты относящимся к компетенции правительства. Оба кандидата хотят провести широкое обсуждение этого вопроса. Михал Горачек предлагает провести конференцию с участием представителей Словакии – ближайшего соседа, уже имеющего опыт «жизни с евро». Павел Фишер заявил, что «введение новой валюты может вызвать у ряда граждан определенные опасения». На правительство возлагает ответственность за этот вопрос и бывший глава концерна Škodа Auto Вратислав Кулганек, который однако, «в принципе, не против евро».

В целом, положительно к вопросу вступления Чехии в еврозону относится бывший глава АН Иржа Драгош и врач Марек Гилшер. Драгош хочет инициировать общественную дискуссию по данному вопросу – хотя он считает, что аргументов «за» больше, чем «против», он не пойдет против воли большинства. Гилшер отметил, что если крона останется «уязвимой валютой в море евро», а отказ от вступления в еврозону принесет экономические трудности, то он не будет выступать против введения единой европейской валюты.

Действующий президент Милош Земан и экс-премьер Мирек Тополанек, также претендующие на кресло главы государства, отказались отвечать на анкету ČTK, сославшись на крайнюю занятость.

Ранее Милош Земан высказывал мнение, что «Чехии следует вступать в еврозону лишь после того, как из нее выйдет Греция, чтобы ЧР не пришлось оплачивать греческий долг». Также он приводил в пример Словакию, народ которой хотя перед введением этой валюты выказывал обеспокоенность, теперь удовлетворен ситуацией.

Другие претенденты, заявившие о желании баллотироваться на пост президента, также сообщили о своей позиции: Роман Гладик к принятию евро относится отрицательно, равно как и заместительница мэра Праги-8 Тереза Головская, которая называет крону «национальным символом». Против евро выступает и Либор Гранчик, по словам которого, имея самостоятельную валюту, государство может лучше контролировать собственную экономику.

Аналитик Йозеф Томан напоминает, что в случае введения евро Чехии придется «доплачивать за экономическую стагнацию других стран», а Нацбанк Чехии лишиться возможности проводить влиять на валюту.