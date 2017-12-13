Каменщик-робот в фартуке белом

Сейчас в лаборатории завершается разработка первого такого мастера на все руки, который может включиться в реальный рабочий процесс уже в следующем году. В испытательном цехе автоматическая зеленая рука уже вовсю «качает мышцы», поднимая первосортные кирпичи, ровные ряды которых тянутся вверх, к бетонному потолку. Изобретатель Штепан Кочи гостеприимно распахивает перед любознательными гостями двери на свой испытательный участок.

«В данный момент я довожу до ума мобильное шасси, то есть подвижную ось. В результате этого мы имеем дело со складной конструкцией, которая сядет на ножки как гидравлический экскаватор. Мой коллега Якуб Маршик отвечает за создание программного обеспечения. Нам осталось доработать часть этой программы, компенсирующей недочеты, которые связаны с отклонениями в координации движений робота. Они, кстати, незначительные – всего 4-5 мм, и возникают потому, что робот не прикручен к полу. Со стороны может показаться, что не стоит придавать значение такой незначительной погрешности, ведь каменщик кладет кирпичи гораздо с меньшей точностью, чем робот. Однако раз уж мы взялись за роботизацию этой стадии строительства, нам хочется довести ее до совершенства. Это позволит потом для маскировки всех дефектов кирпичного покрытия наносить слой штукатурки толщиной всего 5 мм, а не полтора, как это делается обычно. Так можно добиться экономии вложенных в строительство средств», – рассказал Штепан Кочи «Чешскому Радио».

Робот может заменить четырех рабочих

Управление автоматической системой осуществляется с помощью планшета. Достаточно запрограммировать этого стального «разнорабочего» на определенную высоту и вид кирпичей. Со стандартной стеной длиной в семь метров, высотой в 2, 5 м робот-манипулятор должен справиться всего лишь за 40 минут. В обычных условиях выполнение этой работы потребовало бы от четырех каменщиков примерно шести часов работы. По плечу дебютанту как заливка бетона, так и штукатурка и покраска различных поверхностей. Возвратность инвестиций компаниям предполагается уже через год.

Проводят исследования для разработки аналогичных IT-продуктов и на кафедре технологии строительного производства Чешского технического университета в Праге (ČVUT), где эта специализация в программировании доверена Вячеславу Усманову. В некоторых компаниях уже используют роботов для фрезеровки бетонных плит.

«Я полагаю, что нам предстоит пережить переходный этап, который может продлиться десять лет или дольше, когда наряду с существующими технологиями, включая традиционный метод бетонирования, будет развиваться 3D-печать или так называемое аддитивное производство, то есть технология создания цельных трехмерных объектов разной геометрической формы на основе цифровой модели. Постепенно число подобных прогрессивных технологий начнет расти и, наконец, превалировать над остальными концепциями», – уверен Михал Коваржик, один из специалистов кафедры технологии строительного производства Чешского технического университета, которая является перспективной отечественной площадкой для разработки роботизированных технологий.