Проект Музея рекордов Пелгржимова

Гости из Гомеля приняли участие в многолетнем проекте Музея рекордов Пелгржимова «Вода планеты Земля». Начиная с 2005 г., Бела приняла в свое русло 826 образцов воды из 74 стран всего мира. Совсем недавно с ее волнами соединилась и привезенная 39 белорусскими ребятами вода из реки Омж. Многие дети работников «Гомсельмаша» приехали в этот живописный уголок далеко не впервые, и в центре отдыха Клетечна в Высочине вновь звучат их звонкие голоса. Вот уже около пятнадцати лет детей в таких поездках сопровождает руководитель группы Владимир Соцкий, с которым мы связались по телефону.

– Раньше мы обменивались делегациями, куда входили как взрослые, так и дети. После чернобыльской катастрофы, благодаря нашим чешским друзьям Олдржиху Кубе и Ярославу Вахе, которые на протяжении многих лет составляют для нас программу пребывания, у нас появилась возможность приезжать на отдых в Чешскую Республику, знакомиться с ее красотами, общаться с местными людьми. Я думаю, что со временем эта дружба будет только крепнуть,

– убежден Владимир Соцкий.

– На днях ваша группа побывала в Музее рекордов в городе Пельгржимов и даже влила немного белорусской воды в речку Белу. Какие впечатления у вас остались после этого мероприятия?

– Упомянутый вами Музей рекордов мы с детьми посещаем уже много лет. Есть такие, кто видел его и два-три раза. Изначально идея заключалась в том, чтобы оставлять здесь и что-то свое. В этом году мы решили, можно сказать, «соединить» нашу белорусскую реку с чешской. Мероприятие готовилось на протяжении всего года. В Гомеле мы собрали вместе всех детей, которые должны были ехать в Чехию, и их родителей. Дети набрали воду в нашей чистой и прозрачной реке Сож и даже заперли ее на ключ в специальном боксе. Вся церемония была запечатлена на камеру, и потом, вместе с подтверждением о том, что эту воду мы действительно набрали в Белоруссии, доставлена в Чехию. «Вливание» в Белу получилось невероятно красочным и чем-то напоминало спектакль. Мероприятие надолго запомнилось всем детям, которые специально для этого подготовили целую программу. Нужно сказать, что до этого и я сам многого о реке Сож не знал...

после чернобыльской катастрофы агростроевцы сразу протянули руку помощи своим белорусским коллегам,

– Что на вас произвело самое яркое впечатление? Мы знаем, что Музей рекордов в Пельгржимове славится многими интересными экспонатами – здесь даже можно найти различные редкие и необычные предметы.

– Лично мне понравилось абсолютно все. Главное, что сами дети принимали активное участие в мероприятии, даже встретились с «водяными» – им было очень интересно. Позже я слышал их разговоры по «Скайпу», когда они звонили домой, – было понятно, что они просто в восторге, они обо всем рассказывали своим родителям.

– Какие еще мероприятия вас ждут в Чехии?

– Мы уже успели посмотреть город Брно. Сейчас у нас запланировано посещение известной чешской пещеры Мацоха, после чего мы будем сплавляться по реке на лодках. Нас ждет и «тропа мужества», которую мы сами «прокладываем» вместе с нашими чешскими друзьями. В детском лагере «Ленка», где мы отдыхаем, живет восемьдесят детей из Праги, и мы очень тесно общаемся с их руководителями, которые помогают нам организовывать еще и дополнительные мероприятия. Они нам даже пообещали, что будут нас кормить блинами.

– Чувствуется ли языковой барьер? Как его ребята преодолевают во время общения со своими сверстниками?

– Во-первых, чешский язык во многом похож на русский, а во-вторых, он не очень сложный. Плюс ко всему, дети еще отлично разговаривают на английском языке.

Дружим семьями

– В Чехию в качестве «вожатого» вы приезжаете уже пятнадцатый год. Какие впечатления вы с собой обычно увозите?

– Сюда мы приезжаем как к своим родным, и потом скучаем друг без друга. Когда мы возвращаемся в Белоруссию, то часто общаемся по «Скайпу» – как взрослые, так и дети, которые со своими руководителями дружат практически семьями, а если они оказываются во время туристической поездки в Праге, то обязательно заезжают к нашим чешским друзьям. Те дети, которых я привозил в Чехию пятнадцать лет назад, посылают сюда уже своих детей.

– В этом году с вами приехали только дети сотрудников завода?

– Мы стараемся брать тех, кто имеет непосредственное отношение к заводу, поскольку предприятие обеспечивает нас бесплатным автобусом. Наши чешские знакомые, в свою очередь, договариваются с посольством Чешской Республики в Белоруссии, и нам ставят визы бесплатно (а одна такая виза стоит 60 евро). Таким образом, в финансовом плане семьям детей это очень помогает, и попасть в Чехию им гораздо проще,

– заключает Владимир Соцкий