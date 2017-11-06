Качество жизни и качество смерти – сообщающиеся сосуды

Речь идет о рейтинге стран мира по показателям качества ухода за престарелыми и больными людьми, вылечить которых уже нельзя, однако облегчить страдания и позволить достойно прожить оставшееся время можно, в чем сегодня никто уже не сомневается. Исследование проводится Economist Intelligence Unit нерегулярно. Два года назад Чехию по данным показателям, не говоря о странах, вошедших в первых две десятки, среди которых были и соседние государства, опередили Монголия, Коста-Рика, Литва и Аргентина. Ключевыми показателями при составлении рейтинга являются базовые социальные и медицинские услуги, в которых нуждаются уходящие из жизни пациенты, их наличие, доступность и стоимость.

Надежда на достойную жизнь до конца

С нового года в Чехии вступает в силу постановление о ценовых условиях предоставления услуг в сфере паллиативного и хосписного ухода. Это позволило бы страховым медицинским компаниям оплачивать с 1 января 2018 года деятельность центров, предоставляющих пациентам помощь в финальный период жизни. Центры избавились бы от необходимость полагаться на благотворительные организации и сборы и смогли бы заключать договоры с медицинскими страховыми компаниями, а пациенты в терминальном состоянии – прожить последние месяцы своей жизни рядом со своими близкими, однако с полной медицинской поддержкой, избавляющей от непосильной ноши.

«В соседних странах – Австрии и Германии, как и вообще в западных государствах, услуги в сфере хосписной опеки стали само собой разумеющимися и являются одной из важных составляющих бюджета системы здравоохранения»,

– говорит Марек Углирж, представитель Форума мобильных хосписов ЧР.

В Чехии давно существуют мобильные хосписы, высококвалифицированные бригады оказания помощи на дому. Эффективность их работы анализировали специалисты в рамках трехлетнего проекта, участие в котором принимали Министерство здравоохранения Чехии и специалисты крупнейшей в стране Всеобщей медицинской страховой компании. Другие страховые компании ждали, какие итоги принесет данное исследование, чтобы принять решение о регулировании оплаты деятельности в сфере ухода за людьми в завершающий период их жизни.

«Для нас, несомненно, имеет большое значение, чтобы представленные после анализа Минздрава результаты, проведенного на основе пилотного проекта, подтвердились также на практике. То есть важно подтверждение того, насколько оправдан уход за такого рода пациентами в привычных домашних условиях, с поддержкой со стороны врачей мобильных хосписов, в которой они нуждаются очень часто», – отмечает Ладислав Фридрих из Союза медицинских страховых компаний.

Попутчики на последнем отрезке жизни

Элишка Шупова из Праги вместе со своей семьей оказалась в числе тех, кто смог оценить поистине бесценный вид помощи, когда никто из членов семьи не может посвятить все свое время умирающему родственнику. «Мобильный хоспис оказал нам очень существенную поддержку. Основная нагрузка, что вполне понятно, осталась на наших плечах, но мы в любую минуту могли обратиться за помощью и советом. Именно так это и должно, на мой взгляд, работать, мы не хотели перебросить всю ответственность на кого-либо, а только заручиться тем, что вовремя получим квалифицированную поддержку. Работники хосписа во всех случаях были очень милыми по отношению к нам, располагали необходимым опытом и недюжинными знаниями».

Семья Элишки Шуповой заботилась о 89-летнем дедушке, страдавшем агрессивной опухолью мозга, в последние месяцы eго жизни. «У меня есть еще брат, мы живем вместе со своими родителями, так что каждый член семьи по мере своих возможностей и способностей подключился к уходу за дедушкой. Можно сказать, что мы образовали такую команду, где мне досталась главная роль и большая часть работы. Но даже когда брат возвращался, например, в три часа ночи после вечеринки, он кормил дедушку и ухаживал за ним, и мне удавалось прекрасно выспаться. Мама в тот период утром вставала раньше обычного, так что мы общими усилиями как-то справлялись».