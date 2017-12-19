К Вифлеемскому огню устремляются не только верующие

Одна из самых красивых за последние полвека традиций родилась в Австрии и берет свое начало в 1986 году. Огонь, зажженный от лампады в Базилике Рождества Христова в Вифлееме, скауты вначале распространяли по странам Европы. В первом десятилетии XXI века он был доставлен в Южную Америку, Африку, попал и в Казахстан. Каждый год эту эстафету света в канун Рождества и Нового года скауты передают тысячам жителей разных городов и стран вместе с надеждой на мир. Чешские скауты позаимствовали традицию у своих австрийских друзей в 1989 году, год «бархатной» революции, и с тех пор каждый год в канун зимних праздников отправляются за священным огоньком в Вену. Оттуда на поезде привозят его в Чехию и позже сопровождают это знамение по всем уголкам своей родины.

Образ вечного огня освещает пространство храмов, появляется в разных уголках страны и в здании «Чешском радио» на улице Виноградская 12, куда пражане приходят со светильниками или керосиновыми лампами, чтобы спрятать этот пламень от ветра по пути домой. К слову, взять живой огонек на радио можно в предпоследние дни перед праздниками вплоть до самой полуночи Сочельника.

Многие чехи приносят «свет Вифлеема» домой, делятся им с близкими и соседями, если те не могут или просто не успевают сами принести его в свои жилища. Любопытным является то, что с пылающим пучком свечей от Вифлеемского огня зачастую уходит вовсе необязательно «христоименный народ, молящийся Богу», но и неверующие.

В Колине, расположенном в Центрально-Чешском крае, первые письменные упоминания о котором относятся к XIII веку, почитатели традиции Вифлеемского света собираются, например, и у храма святого Бартоломея (Варфоломея).

– Mы дома первым делом сами сделали для этой цели свечу, а потом уже отправились всей семьей за Вифлеемским светом. Это что-то волшебное – не правда ли? Чары Рождества, обычай этот особенно привлекает детей, – отмечает, улыбаясь, миловидная колинянка, окруженная детворой.

– В данный момент я переквалифицируюсь в гнома, поэтому должен справиться с освещением дороги домой светильником, – говорит шутливо муж нашей собеседницы.

– Мы приходим сюда ежегодно. Это очень красивая традиция, и люди у этого огня всегда собираются. Находиться здесь нам очень приятно. О том, чтобы этот редкий свет не потух, мы заботимся вместе с моей женой и используем для этого нашу неэлектрическую ароматическую лампу. Следим, чтобы огонь продержался до самых праздников, и подстраховываемся еще одной горящей свечой,

– делится своими впечатлениями Вацлав Навратил. Как и тысячи других чехов, пан Навратил сохранит принесенный из храма Вифлеемский свет до Сочельника, который в Чехии по западной традиции отмечается 24 декабря.

Именно от этого огня многие зажигают четвертую свечу на венке Адвента в последнее воскресенье накануне праздника или празднуя Рождество Христово за торжественным ужином в кругу семьи или других самых близких людей. В народе эти четыре воскресенья получили названия «железное», «бронзовое», «серебряное» и «золотое», что, однако, не имеет какого-либо отношения к церковному году.