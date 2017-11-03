Из детдомовцев в бомжи и преступники

«Прежде чем мне удалось найти работу, я целый год, когда перебрался в Прагу, был бездомным, спал на улице или у друзей, а деньги зарабатывал халтурами. Начало самостоятельной жизни после ухода из детского дома счастливой не назовешь, — рассказывает Лукаш Долейш, сегодня уже 28-летний мужчина, который работает в кафе. — Я воспитывался в большом детском доме, где об индивидуальном подходе к детям речи не могло идти. В 18 лет я уходил с сумкой и какими-то суммой деньгами на первое время. Работы у меня не было».

«После того как воспитанники покидают детский дом, никто их уже не курирует. Если за это не возьмется какая-нибудь некоммерческая организация, с которой, например, свяжется администрация детского дома, то ребятам некуда обратиться за советом», - подчеркивает Клара Хабова, председатель организации «Вне дома».

Выпускники детдомов исключены из компетенции социальных работников.

«Ребенок, достигший 18-летнего возраста, оказывается в вакууме. Со всех сторон он слышит, что никто ему уже не может помочь. Идеальным вариантом было бы создание системы последующего попечительства над бывшими детдомовскими ребятами. Нужны люди, которые смогут их какое-то время вести буквально за руку, напоминая, что они не остались наедине со своими проблемами.

Серьезнейшим вопросом для выпускников детских домов является поиск работы. Они не знают, как к нему подступиться. То, что надо писать биографию и как-то себя презентовать во время собеседования у работодателя они знают чисто теоретически. Реально же, когда оказываются на собеседовании, они не способны четко сформулировать - почему они, собственно говоря, пришли наниматься на работу и чего ожидают», - обращает внимание психолог и сотрудник Отдела социально-правовой защиты детей Йозеф Смрж.

Сталкиваясь с проблемами взрослой жизни, детдомовский ребенок часто реагирует просто бегством, тем, что он вовсе перестает ими заниматься. Йозеф Смрж считает, что помощь воспитанникам, перешагнувшим порог 18-летия, должны оказывать на первых порах непосредственно администрации детских домов. Например, связаться с фирмами, которые среди воспитанников могли бы выбирать будущих работников. Фирмы могли бы своевременно подготавливать себе пополнение, а 18-летние выпускники государственных воспитательных учреждений вступали бы во взрослую жизнь с гарантией трудоустройства.