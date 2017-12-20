Их цель – накормить, одеть, помочь

Более 20 лет неправительственная организация «Надежда» (Naděje) помогает людям, оказавшимся без крыши над головой. Всего в чешской столице на улице живет около 4-5 тысяч человек, причем речь идет не только о пражанах. Крупнейший город страны подобно магниту притягивает к себе людей из самых разных уголков. Всем, кто обратится в «Надежду», сотрудники постараются оказать содействие в поисках работы и жилья, в оформлении документов. Если же этого не удается, то работники неправительственной организации стремятся бездомным гражданам хотя бы предоставить возможность жить чуть более достойно.
«У «Надежды» много целевых групп, которым оказывается помощь. Это пенсионеры, люди с ментальными отклонениями, группы так называемых «неприспосабливаемых граждан», а также те, кто остался без крыши над головой. В Праге мы в первую очередь занимаемся бездомными. Наша задача – людей накормить, переодеть и, насколько возможно, создать им достойные условия для жизни, пускай даже на улице», - комментирует Ярослава Дашко-Земанова, заведующая пражским дневным центром организации «Надежда» «У болгарина» (U Bulhara).
— «Дневной центр – это контактное место для всех, кто только-только оказался в тяжелой жизненной ситуации, а также для людей уже какое-то время живущих на улице. Здесь наши подопечные могут помыться, переодеться в чистую одежду, поесть. Здесь же они найдут социальных работников, с которыми можно проконсультироваться, проанализировать создавшуюся ситуацию. Через нас можно связаться с множеством других организаций, которые также могут оказать содействие нуждающимся. Например, можно связаться с job-клубами.
Есть у «Надежды» также возможность предоставить бездомным людям временный кров. Для бездомных мы через трудовые биржи ищем также возможности подхалтурить. Непосредственно наш дневной центр еще предлагает возможность проконсультироваться у психолога и психиатра, пройти осмотр у терапевта, гинеколога, а также сходить к зубному врачу».
Еще у «Надежды» есть «кризисное общежитие», а также возможность устроить бездомных в ночлежку, что особенно важно в зимние месяцы, когда на улице мороз.
«Если человеку надо, то он до ночлежки доберется. За 30 крон ночь в «Надажде» на Гусинецкой улице – это фантастика. Однако есть ночлежки Вацков, Михле и еще одна, где ночевка бесплатная. Если человек хочет, то он туда доедет. Отсюда много людей туда ездит и все довольны. Всегда лучше спать в тепле, чем на улице.
Я сам ходил спать на Вацков пять лет подряд. Когда начинались морозы, нам позволяли там ночевать. Кроме всего прочего там можно помыться, поесть, выпить кофе», - рассказывает бывший житель города Либерец пан Олдржих, у которого за плечами пристрастие к алкоголю и наркотики, а также и неожиданная потеря работы на сахарном заводе, куда он устроился, приняв решение коренным образом поменять свою жизнь. В Прагу он приехал после амнистии, полученной от президента Вацлава Гавела. На улице пан Олдржих живет с 2002 года. Иногда помогает в «Надежде». О сотрудниках дневного центра он отзывается только хорошо.
— «Здесь всегда помогают с большим желанием. Все замечательно. Со всем, что человеку нужно, они всегда готовы помочь. У меня, например, несколько раз украли паспорт. Я каждый раз сообщал об этом в полицию и в «Надежду» и мне помогли оформить новый. Я привык здесь. Хожу в «Надежду» и на Рождество. Здесь всегда можно помыться и всегда хорошо кормят. Заведующая и социальные работники всегда помогают с большим желанием».
Кроме организации «Надежда» бездомным в Праге также оказывают помощь Армия спасения, Харита Чешской Республики и Центр социальных услуг Прага.
И в завершении – рождественско-новогоднее пожелание от пана Олдржиха: «Что пожелать? Хочется, чтобы люди друг друга любили, шли навстречу и не ставили подножек».