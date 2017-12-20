Их цель – накормить, одеть, помочь

«У «Надежды» много целевых групп, которым оказывается помощь. Это пенсионеры, люди с ментальными отклонениями, группы так называемых «неприспосабливаемых граждан», а также те, кто остался без крыши над головой. В Праге мы в первую очередь занимаемся бездомными. Наша задача – людей накормить, переодеть и, насколько возможно, создать им достойные условия для жизни, пускай даже на улице», - комментирует Ярослава Дашко-Земанова, заведующая пражским дневным центром организации «Надежда» «У болгарина» (U Bulhara).

— «Дневной центр – это контактное место для всех, кто только-только оказался в тяжелой жизненной ситуации, а также для людей уже какое-то время живущих на улице. Здесь наши подопечные могут помыться, переодеться в чистую одежду, поесть. Здесь же они найдут социальных работников, с которыми можно проконсультироваться, проанализировать создавшуюся ситуацию. Через нас можно связаться с множеством других организаций, которые также могут оказать содействие нуждающимся. Например, можно связаться с job-клубами.

Есть у «Надежды» также возможность предоставить бездомным людям временный кров. Для бездомных мы через трудовые биржи ищем также возможности подхалтурить. Непосредственно наш дневной центр еще предлагает возможность проконсультироваться у психолога и психиатра, пройти осмотр у терапевта, гинеколога, а также сходить к зубному врачу».

Еще у «Надежды» есть «кризисное общежитие», а также возможность устроить бездомных в ночлежку, что особенно важно в зимние месяцы, когда на улице мороз.

«Если человеку надо, то он до ночлежки доберется. За 30 крон ночь в «Надажде» на Гусинецкой улице – это фантастика. Однако есть ночлежки Вацков, Михле и еще одна, где ночевка бесплатная. Если человек хочет, то он туда доедет. Отсюда много людей туда ездит и все довольны. Всегда лучше спать в тепле, чем на улице.

Я сам ходил спать на Вацков пять лет подряд. Когда начинались морозы, нам позволяли там ночевать. Кроме всего прочего там можно помыться, поесть, выпить кофе», - рассказывает бывший житель города Либерец пан Олдржих, у которого за плечами пристрастие к алкоголю и наркотики, а также и неожиданная потеря работы на сахарном заводе, куда он устроился, приняв решение коренным образом поменять свою жизнь. В Прагу он приехал после амнистии, полученной от президента Вацлава Гавела. На улице пан Олдржих живет с 2002 года. Иногда помогает в «Надежде». О сотрудниках дневного центра он отзывается только хорошо.

— «Здесь всегда помогают с большим желанием. Все замечательно. Со всем, что человеку нужно, они всегда готовы помочь. У меня, например, несколько раз украли паспорт. Я каждый раз сообщал об этом в полицию и в «Надежду» и мне помогли оформить новый. Я привык здесь. Хожу в «Надежду» и на Рождество. Здесь всегда можно помыться и всегда хорошо кормят. Заведующая и социальные работники всегда помогают с большим желанием».

Кроме организации «Надежда» бездомным в Праге также оказывают помощь Армия спасения, Харита Чешской Республики и Центр социальных услуг Прага.

И в завершении – рождественско-новогоднее пожелание от пана Олдржиха: «Что пожелать? Хочется, чтобы люди друг друга любили, шли навстречу и не ставили подножек».