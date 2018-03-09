Источник здоровья под микроскопом чешской медицины

О процессе получения уникального лекарства, которое бы в будущем могло помочь миллионам людей по всему миру, рассказывает химик и биофизик Эвжен Боуржа.

– Из кристаллов мы можем узнать практически все, так как определив их структуру, нам станет известна позиция каждого атома в молекуле. Имея такую информацию, о данной молекуле будет известно абсолютно все.

По словам Боуржи, капля воды, в которой постепенно растут кристаллы – это как целая планета Земля. «Чешское радио» побывало в лаборатории ученого.

– Для изучения подобных кристаллов необходим микроскоп. Сейчас, как вы видите, кристаллы еще не достигли такой идеальной формы, чтобы мы их могли измерять. Больше всего нам бы хотелось, чтобы они получались симметричными, без изъянов, похожими на рубины или бриллианты. Именно такие кристаллы позже могут быть использованы для дифракционного эксперимента, в рамках которого мы на них будем измерять рассеивание света и вычислять, как выглядит молекула протеина – белка, создающего кристалл.

– С какими болезнями впоследствии сможет справиться вещество, которое вы сейчас разрабатываете?

– Если оно будет действовать так, как нам бы этого хотелось, то вылечит оно как обыкновенный насморк, так и более серьезные заболевания, например, желтуху, лихорадку Западного Нила, вирус SARS и Зика. Мы подготовили химические соединения, которые уже испытали на человеческих клетках. Результаты показали, что они действительно помогают защитить клетки от заражения практически всеми вирусами. В настоящее время мы также проводим эксперименты на мышах, поскольку у нас до сих пор нет самой главной информации – имеются ли некие побочные эффекты.

Поиск подходящих материй продолжался пять лет. Как говорит Эвжен Боуржа, они способны взаимодействовать лишь с одним конкретным протеином, а их в человеческом теле двадцать тысяч.

– Сколько времени пройдет с момента тестирования материи до попадания ее в то или иное лекарство?

– Если все пойдет гладко – что бывает крайне редко – ждать придется как минимум двадцать лет. Как правило, когда будут готовы десять тысяч кандидатов на лекарственное средство, лишь один из них «выйдет» на рынок и будет продаваться. Однако на самом деле, как мне кажется, все обстоит гораздо хуже, – заключает сотрудник Института органической химии и биохимии Академии наук Чешской Республики Эвжен Боуржа, который за свою научную деятельность был удостоен Премии им. Отто Вихтерле.