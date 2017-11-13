Искусство под скипетром Габсбурга в Праге и Тироле

В Австрии в этом году также отмечают 450-летие начала его правления в Тироле. К этим круглым датам приурочен крупный выставочный проект, рассказывающий о деятельности Фердинанда II в Тироле и Богемии – сначала выставка проходила в величественном австрийском замке Амбрас, а в ноябре открылась в Национальной галерее Праги.

Фердинанд II – рыцарь, меценат, строитель

Обе экспозиции, на которых представлены картины, собрание редкостей, оружие эпохи ренессанса, фолианты, стариные рукописи, в том числе собственноручная подпись эрцгерцога Австрийского и графа Тирольского, были совместно подготовлены венским Kunsthistorisches Museum, Национальной галереей в Праге и чешским Институтом истории искусства. На пражской выставке в Вальдштейнском манеже представлено более 300 экспонатов, многие из которых в Чехию прибыли впервые.

Фердинанд I, второй сын императора, провел детство и молодость в тени старшего брата и наследника трона Максимилиана. С 1547 года он занимал должность наместника своего отца в Чешских землях и играл весьма важную роль в политической и общественной жизни. Ему предстояло продолжить работу по реконструкции королевской резиденции – Пражского Града, кардинальные преобразования которого начал еще его отец. Именно по проекту Фердинанда был создан один из старейших королевских дворцов Праги, получивший название «Звезда». О неординарности и разносторонних талантах Фердинанда Тирольского свидетельствует и собранная им библиотека – одна из самых больших и богатых в Центральной Европе того времени, а также уникальные коллекции произведений искусства и оружия.

Потомок императора оставил после себя редкое собрание естественно-научных экспонатов, свидетельствовавших о его интересе к медицине, хотя сам Фердинанд, в отличие от своей избранницы Филиппины, и не занимался врачебной практикой, хотя и написал сборник рецептов различных снадобий.

«Здесь мы видим одни из самых красивых предметов из обширного оружейного собрания графа Тирольского, которое изначально хранилось в государственном замке Амбрас, неподалеку от Инсбрука, а позже было разделено на две части.

Фердинанд II был щедрым покровителем искусств и поклонником рыцарских турниров, в которых он сам принимал участие. Будучи сторонником пышных торжеств, сопровождавших турниры, он несколько раз сам выступал их устроителем. Именно в период его наместничества в Праге и пребывания в Инсбруке был дан мощный толчок развитию ремесла мастеров, производивших разные части доспехов, так как Фердинанд активно поддерживал ремесло этих кузнецов. Можно полюбоваться так называемым «орлиным набором» доспехов, основу которого составляла конская упряжь. Набор использовался в разных вариантах, дополнялся разнообразными типами шлемов в зависимости от того, в каком турнире – пешем или в конной сшибке, рыцарь принимал участие»,

– рассказывает один из кураторов пражской выставки Станислав Грбаты.

Фердинанд был известен также как любитель охоты и придворных торжеств, во время которых нередко пробовал себя в качестве певца и актера. Пример страстного коллекционера в лице Фердинанда вдохновил на поиски редкостей и его племянника, будущего императора Рудольфа II – их объединял близкий круг интересов. Контакты Фердинанда с чешскими аристократами не прерывались и после его переезда в Тироль, где эрцгерцог обосновался после смерти отца, в 1567 г.

Тайный брак правителя

Замок Амбрас был выбран для выставки не случайно – несмотря на то что большая часть собранных при жизни Фердинанда экспонатов впоследствии разошлась по венским музеям, немало картин, скульптур и других предметов из обширной коллекции до сих украшают замок, к которому граф Тирольский был так привязан при жизни. В замке после переезда из Богемии жила его невенчанная супруга Филиппина Вельзер и двое их сыновей. Сомнительный статус красавицы – а Фердинанд женился на дочери аугсбургского банкира тайно – не позволял Филиппине даже после бракосочетания, о котором узнал и ее тесть-император, жить вместе с правителем в официальной резиденции. Сыновья от этого брака были полностью исключены из линии наследования. Лишь за четыре года до смерти Филиппины Папа Римский признал брак законным супружеством...

Oбезглавленные портреты Гасбургов

Вернемся, однако, в Вальдштейнский манеж.

«Сохранилось и особое послание, объяснение которому относится к области гипотиз. Фердинанд II отправил его в 1563 году своему брату Mаксимилиану II, который к тому времени уже стал наследником императора Священной Римской и королем Богемии, сообщив, что в его распоряжении находится цикл из 40 портретов правителей. Фердинанд предложил использовать портреты для украшения сейма, строительство которого как раз уже было завершено. Само собой разумеется, что в таком случае эти правители должны были быть чешскими, но Фердинанд II послал рисунки Габсбургов – в нашей экспозиции представлены два очень интересных, но обезглавленных портрета из этого цикла, созданные в 40-е годы XVI века. Фердинанд, видимо, чувствовал, что обязан предложить эту серию портретов брату. Предложение действительно было неуместным – речь шла о представителях Габсбургской монархии, что не имело никакого отношения к чехам»,

– подчеркивает одна из кураторов пражской выставки Элишка Фучикова.

Выставка открыта до 25 февраля 2018 г.