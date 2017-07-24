В Евросоюзе сетью Интернет через свой мобильный коммуникатор пользуется порядка 80% граждан. В Чехии данный показатель находится на уровне лишь 55%. Почему так происходит? Главной причиной является дороговизна.

«Стоимость услуги мобильного присоединению к Интернету в Чехии, по сравнению с иными государствами Евросоюза, остается достаточно высокой, а предлагаемый пакет услуг довольно скудным», - комментирует государственный координатор по вопросу сотовой связи Ондржей Малый.

Дальнейшее развитие этой сферы, согласно заявлению пресс-секретаря Чешского телекоммуникационного управления Мартина Дртины, зависит только от операторов: «Единственной причиной того, что чешским клиентам до сих пор не предлагается мобильное присоединение к Интернету без ограничений – это отсутствие решения операторов мобильной связи».

Однако, как считает пресс-секретарь Ассоциации провайдеров мобильных сетей Иржи Грунд, недостаточен также и спрос со стороны самих клиентов: «В рамках неограниченных мобильных тарифов клиентам предлагается и базовый пакет объемов переноса информации. Однако 80% клиентов своих 1,5G не используют».