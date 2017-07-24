Интернет в мобильнике – дорогой и невостребованный товар

Антон Каймаков
24-07-2017
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Если вы на улицах Праги или иных чешских городов видите людей, разыскивающих путь-дорогу по карте посредством своего умного сотового телефона или просматривающих разнообразные сайты, то почти в половине случаев речь пойдет об иностранцах. По массовости использования мобильного подключения к Интернету чешские граждане находятся на последних местах в ЕС. Данные опубликовало европейское статистическое бюро Eurostat.

Иллюстративное фото: Dean Moriarty, Pixabay / CC0 Public DomainИллюстративное фото: Dean Moriarty, Pixabay / CC0 Public Domain В Евросоюзе сетью Интернет через свой мобильный коммуникатор пользуется порядка 80% граждан. В Чехии данный показатель находится на уровне лишь 55%. Почему так происходит? Главной причиной является дороговизна.

«Стоимость услуги мобильного присоединению к Интернету в Чехии, по сравнению с иными государствами Евросоюза, остается достаточно высокой, а предлагаемый пакет услуг довольно скудным», - комментирует государственный координатор по вопросу сотовой связи Ондржей Малый.

Дальнейшее развитие этой сферы, согласно заявлению пресс-секретаря Чешского телекоммуникационного управления Мартина Дртины, зависит только от операторов: «Единственной причиной того, что чешским клиентам до сих пор не предлагается мобильное присоединение к Интернету без ограничений – это отсутствие решения операторов мобильной связи».

Однако, как считает пресс-секретарь Ассоциации провайдеров мобильных сетей Иржи Грунд, недостаточен также и спрос со стороны самих клиентов: «В рамках неограниченных мобильных тарифов клиентам предлагается и базовый пакет объемов переноса информации. Однако 80% клиентов своих 1,5G не используют».

Антон Каймаков
24-07-2017
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
Статьи на ту же тему
Иллюстративное фото: Фотосток Pixabay

Европа без роуминга. Звонить в ЕС, как у себя дома

С 15 июня сего года Европейский союз отменяет на своей территории международный мобильный роуминг. Клиенты могут радоваться снижению расходов…
Иллюстративное фото: фотосток Pixabay

Дешевая мобильная связь и новые телевизоры

Мобильные данные в Чехии подешевеют. В среду депутаты одобрили поправку к закону об электронных средствах связи, в которой, помимо прочего,…
Иллюстративное фото: фотосток Pixabay

Телефон пищевой цепочки

730 тонн. Столько хороших продуктов питания за год выбрасывается в Чехии в мусорные контейнеры. А во всем Евросоюзе эта цифра составляет…
Далее об этом
Вопрос месяца
Карточки QSL