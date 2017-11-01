Интерактивные истории тоталитаризма: «На Сталина!»

«На Сталина!» – именно так будет называться предстоящая выставка. Микулаш Кроупа, директор благотворительной организация Post Bellum, которая стала главным инициатором проекта, рассказал о его подготовке.

– Уже пятнадцать лет я вместе со своими коллегами – журналистами и историками собираю воспоминания людей, заставших на нашей земле не только нацизм, но и период социализма. На сегодняшний день мы успели побеседовать более чем с 5 000 человек.

Таким образом, сборник «Память народа», как мы его называем, содержит в себе множество самых разных историй очевидцев – именно они и должны будут стать частью будущей выставки. В нашем распоряжении имеются архивы как «Чешского радио» и «Чешского телевидения», так и материалы служб безопасности, хранящиеся в архиве Института по изучению тоталитарных режимов. Все это – наши партнеры, помогающие нам в подготовке выставки, которая откроется через год.

Организаторы планируют познакомить посетителей выставки с судьбами и историями неизвестных или забытых героев, которые во время Второй мировой войны и после прихода к власти коммунистов не боялись противостоять злу, оставаться в оппозиции к режиму. Из пятитысячной коллекции будет представлено сто историй. Кроме того, выставка расскажет и о более известных личностях чешской общественной и политической жизни – например, о Вацлаве Гавеле.

– Что касается самой формы презентации, то здесь у нас очень много возможностей, поскольку помещение огромное, размером с футбольное поле. Раньше это был бункер, он находится под бывшим памятником Сталину. Для видеомаппинга это место подходит как нельзя лучше, показы будут осуществляться непосредственно на стенах бункера. Вместе с тем мы хотим использовать и современные технологии, которые сделают возможным так называемые проекции в пространстве. Акустика данного помещения нам тоже очень поможет – у нас будут новейшие звуковые системы, мы планируем создавать различные визуальные эффекты, которые смогут перенести посетителей в период, о котором идет речь: в Первую мировую войну, на русский фронт, в ряды чехословацких легионеров в Сибири. Попав в 1939 год, можно будет услышать подъезжающие бронированные машины нацистского вермахта и скандирующую толпу, а в 1950-х гг. – оказаться в залах, где шли политические процессы, во время которых коммунисты отправляли тысячи человек в лагеря на урановых рудниках…

Большая площадь бункера также позволит устанавливать и трехмерные объекты. Один из них – макет тюремного барака, где, отбывая срок на урановых рудниках, заключенные коротали вечера. Самые «свежие» события, которые будут показаны на выставке – это «бархатная» революция 1989 года.

– Почему вы решили остановиться именно на этом помещении?

– Атмосфера этого места вызывает невероятно сильные эмоции и оставляет сильнейшее впечатление. Несмотря на колоссальные размеры бункера, человек здесь себя чувствует стесненным, нужно иметь достаточно смелости, чтобы пройти это подземелье от начала и до конца. На общее восприятие влияет и тот факт, что бункер заметно поврежден: это и потрескавшиеся колонны, и сталактиты, свисающие с потолка; в каких-то местах капает вода… Я думаю, что все эти детали смогут еще больше приблизить посетителей выставки к тому, через что вынуждены были пройти наши родители, дедушки и бабушки, жившие во времена, когда отсутствовала свобода.

Мы надеемся, что, когда люди снова выйдут на улицу, они осознают, как дорого наши предки заплатили за свободу, и что сегодня мы просто обязаны ею дорожить и уже больше никогда не допустить, чтобы ее у нас кто-то отнял, или же отщипывал от нее по кусочку.

– Также в будущем вы планируете создать музей тоталитарных режимов. Поспособствует ли этому как-то данная выставка?

– Мы верим, что она даст толчок к обсуждению вопроса постройки основательного, «каменного» музея тоталитарных режимов, где будут представлены не устаревшие стеклянные стенды и витрины, демонстрирующие униформы и письменные документы, а в «живой» форме пересказываться истории и судьбы периода тоталитаризма XX века. Мы хотим, чтобы такой музей стал местом, где люди будут встречаться, приносить свои фотографии, а если они были очевидцами тех или иных событий и хотели бы с кем-то поделиться своими воспоминаниями, в их распоряжении будет специальная студия, где редакторы запишут с ними соответствующее интервью. Наш народ и государство заслуживают того, чтобы у них был подобный центр.

К сожалению, по техническим параметрам, помещения бункера не подходят для этих целей, а реконструкция стоила бы огромных денег. Тем не менее, я знаю, что в распоряжении пражских властей есть целый ряд опустевших, заброшенных домов, находящихся в самом центре города. Поскольку столица является нашим партнером, мы очень надеемся, что один из этих домов будет отведен именно для создания музея тоталитарных режимов, – прокомментировал планы Post Bellum Микулаш Кроупа.

Открытие выставки состоится ровно через год – в октябре 2018 г. Продлится она до июня 2019 года.