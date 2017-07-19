Иностранцы задолжали чешским больницам миллионы

Катерина Айзпурвит
19-07-2017
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Десятки миллионов крон не доплатили чешским больницам иностранцы, лечившиеся там без медицинской страховки. Если гражданину другого государства требуется срочная медицинская помощь, чешские больницы ее оказывают, откладывая решение денежного вопроса на будущее. Однако зачастую больницы так и не получают причитающейся им суммы. С 2000 г. крупнейший пражский медицинский центр «Мотол» пытается получить с иностранных пациентов 37 млн крон, т.е. почти полтора миллиона евро.

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Иллюстративное фото: Томаш Адамец, Чешское радиоИллюстративное фото: Томаш Адамец, Чешское радио Иногда больнице удается договориться с должником-иностранцем о внесении платы в рассрочку, если же этого не происходит, дело передается в суд, однако и в судебном порядке получить деньги у человека, который мог уехать на другой конец света, удается далеко не всегда.

«Это бесконечная кропотливая работа, которую делают наши сотрудники. Они ведут переговоры со страховыми компаниями, посольствами и т.д. Однако часть этих денег мы никогда не получим», – комментирует ситуацию замдиректора «Мотола» Мартин Голцат. В настоящее время список должников этой больницы состоит из более чем 160 фамилий иностранных граждан. Большая часть из них – граждане Украины. В данный момент общая сумма «украинского долга» достигла 10,5 млн крон (почти 400 тыс. евро). Следом за ними с большим отрывом идут граждане США – 1,7 млн крон (64 тыс. евро). Почти такую же сумму задолжали Мотолу румыны. На четвертом месте – словаки, а замыкают пятерку вьетнамцы.

Украинцы недоплатили «Мотолу» почти 400 тыс. евро

В прошлом году в пражской Томайеровой больнице лечилось 16 больных туберкулезом, не имевших страховки. Госпиталю это обошлось в сумму 1,6 млн крон. Согласно чешским законам, пациенты с таким диагнозом должны находиться в специально оборудованных помещениях с закрытой вентиляционной системой.

«Дороже всего обходится само пребывание больного в палате, стоимость которого может составлять от десяти до ста тысяч крон в месяц. В некоторых случаях, когда требуется реанимационное вмешательство или операция, расходы могут достигать и миллионов крон», – объясняет главврач Томайеровой больницы Мартина Вашаткова. Всю сложность ситуации хорошо понимает министр здравоохранения Милослав Лудвик, 16 лет руководивший «Мотолом». Он считает, что единственный выход – требовать от пациента-иностранца перед началом лечения внесения высокого залога. Однако такой способ далеко не всегда можно применить на практике.

Милослав Лудвик (фото: Филип Яндоурек, Чешское радио)Милослав Лудвик (фото: Филип Яндоурек, Чешское радио) «Типичный для Соединенных Штатов случай – даже если у вас диагностирован инфаркт, пока вы не заплатите, лечение не проводится. В Чешской Республике невозможно даже представить подобную ситуацию», – объяснил министр в интервью «Чешскому телевидению».

У политиков нет четкого рецепта решения проблемы. Предлагается хотя бы контролировать наличие страховки у иностранцев, получивших долговременный вид на жительство.

«Я внес предложение, состоящее в том, что органы МВД должны контролировать, оформил или нет иностранец медицинскую страховку на весь срок пребывания в Чехии. В данный момент в правилах указано, что такие проверки должны проводиться от случая к случаю», – сообщил депутат от партии христианских демократов Лудвик Говорка.

Оппозиционная партия ТОР-09 считает, что закон должен содержать более точные формулировки того, что является неотложной медицинской помощью.

Границы неотложной медицинской помощи не определены

фото: Томаш Адамец, Чешское радиофото: Томаш Адамец, Чешское радио «Необходимо принять окончательное решение, провести приемлемую границу оказания неотложной помощи, чтобы, с другой стороны, она не побуждала иностранцев приезжать сюда лечиться без страховки», – уверен Леош Гегер, депутат от ТОР-09, занимающий пост заместителя председателя парламентского комитета по здравоохранению.

Компартия, со своей стороны, требует, чтобы подобные долги принимало на себя государство, и они не висели бременем на бюджете больниц. Депутат от КПЧМ Соня Маркова предлагает создать для покрытия таких расходов государственный фонд, поскольку именно государство может более эффективно взыскивать долги с иностранных неплательщиков.

При этом оформить страховку в Чехии не всегда возможно. Например, если у пары иностранцев родится больной ребенок, страховая компания откажется выдать ему полис. Именно в такой ситуации оказалась одна азербайджано-казахская семья, у которой родились близнецы с серьезными проблемами. У родителей есть медицинская страховка, однако у их полугодовалых дочерей, которым требуются дорогостоящие операции, полис отсутствует. Семья задолжала за медицинскую помощь уже около полумиллиона крон.

Иллюстративное фото: Филип Яндоурек, Чешское радиоИллюстративное фото: Филип Яндоурек, Чешское радио Сколько же стоит медицинское обслуживание в Чехии для человека, не обладающего страховкой? Разумеется, это зависит от многих факторов – диагноза, требуемых препаратов, характера операций, времени пребывания в больнице.

Всеобщая медицинская страховая компания приводит данные на 2015 г. Так, сотрясение мозга обойдется в 3 700 крон (137 евро), перелом ключицы – 3 300 крон (122 евро), аппендицит – 18 000 крон (666 евро), инфаркт – 55 000 крон (2037 евро).

Катерина Айзпурвит
19-07-2017
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