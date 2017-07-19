Иногда больнице удается договориться с должником-иностранцем о внесении платы в рассрочку, если же этого не происходит, дело передается в суд, однако и в судебном порядке получить деньги у человека, который мог уехать на другой конец света, удается далеко не всегда.

«Это бесконечная кропотливая работа, которую делают наши сотрудники. Они ведут переговоры со страховыми компаниями, посольствами и т.д. Однако часть этих денег мы никогда не получим», – комментирует ситуацию замдиректора «Мотола» Мартин Голцат. В настоящее время список должников этой больницы состоит из более чем 160 фамилий иностранных граждан. Большая часть из них – граждане Украины. В данный момент общая сумма «украинского долга» достигла 10,5 млн крон (почти 400 тыс. евро). Следом за ними с большим отрывом идут граждане США – 1,7 млн крон (64 тыс. евро). Почти такую же сумму задолжали Мотолу румыны. На четвертом месте – словаки, а замыкают пятерку вьетнамцы.

Украинцы недоплатили «Мотолу» почти 400 тыс. евро

В прошлом году в пражской Томайеровой больнице лечилось 16 больных туберкулезом, не имевших страховки. Госпиталю это обошлось в сумму 1,6 млн крон. Согласно чешским законам, пациенты с таким диагнозом должны находиться в специально оборудованных помещениях с закрытой вентиляционной системой.

«Дороже всего обходится само пребывание больного в палате, стоимость которого может составлять от десяти до ста тысяч крон в месяц. В некоторых случаях, когда требуется реанимационное вмешательство или операция, расходы могут достигать и миллионов крон», – объясняет главврач Томайеровой больницы Мартина Вашаткова. Всю сложность ситуации хорошо понимает министр здравоохранения Милослав Лудвик, 16 лет руководивший «Мотолом». Он считает, что единственный выход – требовать от пациента-иностранца перед началом лечения внесения высокого залога. Однако такой способ далеко не всегда можно применить на практике.

«Типичный для Соединенных Штатов случай – даже если у вас диагностирован инфаркт, пока вы не заплатите, лечение не проводится. В Чешской Республике невозможно даже представить подобную ситуацию», – объяснил министр в интервью «Чешскому телевидению».

У политиков нет четкого рецепта решения проблемы. Предлагается хотя бы контролировать наличие страховки у иностранцев, получивших долговременный вид на жительство.

«Я внес предложение, состоящее в том, что органы МВД должны контролировать, оформил или нет иностранец медицинскую страховку на весь срок пребывания в Чехии. В данный момент в правилах указано, что такие проверки должны проводиться от случая к случаю», – сообщил депутат от партии христианских демократов Лудвик Говорка.

Оппозиционная партия ТОР-09 считает, что закон должен содержать более точные формулировки того, что является неотложной медицинской помощью.

Границы неотложной медицинской помощи не определены

«Необходимо принять окончательное решение, провести приемлемую границу оказания неотложной помощи, чтобы, с другой стороны, она не побуждала иностранцев приезжать сюда лечиться без страховки», – уверен Леош Гегер, депутат от ТОР-09, занимающий пост заместителя председателя парламентского комитета по здравоохранению.

Компартия, со своей стороны, требует, чтобы подобные долги принимало на себя государство, и они не висели бременем на бюджете больниц. Депутат от КПЧМ Соня Маркова предлагает создать для покрытия таких расходов государственный фонд, поскольку именно государство может более эффективно взыскивать долги с иностранных неплательщиков.

При этом оформить страховку в Чехии не всегда возможно. Например, если у пары иностранцев родится больной ребенок, страховая компания откажется выдать ему полис. Именно в такой ситуации оказалась одна азербайджано-казахская семья, у которой родились близнецы с серьезными проблемами. У родителей есть медицинская страховка, однако у их полугодовалых дочерей, которым требуются дорогостоящие операции, полис отсутствует. Семья задолжала за медицинскую помощь уже около полумиллиона крон.

Сколько же стоит медицинское обслуживание в Чехии для человека, не обладающего страховкой? Разумеется, это зависит от многих факторов – диагноза, требуемых препаратов, характера операций, времени пребывания в больнице.

Всеобщая медицинская страховая компания приводит данные на 2015 г. Так, сотрясение мозга обойдется в 3 700 крон (137 евро), перелом ключицы – 3 300 крон (122 евро), аппендицит – 18 000 крон (666 евро), инфаркт – 55 000 крон (2037 евро).