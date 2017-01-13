13-01-2017 14:42 | Антон Каймаков

Общее количество иностранцев, проживающих в Чешской Республике, приближается к полумиллиону. Официальных данных за 2016 году еще нет, поэтому в настоящее время рекордным считается 2015 год – 465 тысяч иностранцев. Главной причиной переезда в Чехию является работа.

Самой многочисленной группой иностранцев в Чехии являются украинцы – 23%. На втором месте словаки – 22%, а на третьей ступени вьетнамцы – 12%. Россиян в Чехии проживает 8%, немцев 5%, а поляков 4%. В первую очередь речь идет об экономических мигрантах.

«Из полумиллиона более 400 тысяч иностранных граждан в конце 2015 года числились у бирж труда в качестве сотрудников различных фирм или же в регистре Министерства промышленности как предприниматели», - комментирует Даниэль Хитил из Чешского статистического управления.

В Чешской Республике ныне рекордно низкий уровень безработицы, что вызывает серьезный недостаток рабочей силы. Например, фирмы-экспортеры заявляют о наличии вакансиях для 130 тысяч человек. Прибывающие в Чехию иностранцы являются дополнительным источником кадров, квалифицированных и неквалифицированных, для чешских предприятий.

Заполнению свободных трудовых мест иностранными гражданами, однако, мешает бюрократическая машинерия.

«Я, например, встречался с одним вьетнамским предпринимателем, который говорил о готовности привезти для своей фабрики несколько сотен работников, но чешские инстанции не смогли обеспечить их визами. Ему достаточного количества людей привезти в Чехию не удалось, чтобы производство началось. С украинцами та же самая ситуация», - заявляет председатель Ассоциации экспортеров Иржи Ф. Грунд.

Привлечение иностранной рабочей силы в Чехию осуществляется посредством специальных правительственных программ, но их рамки ограничены. Против упрощения регламента предоставления права на работу выступают чешские профсоюзы, заявляя об опасности лишения трудовых мест чешских граждан, а также предупреждая о возможном ухудшении ситуации с безопасностью в стране. Приток иностранной рабочей силы, по утверждению профсоюзов более дешевой, ограничивает рост зарплат чешских работников.

Экономическая палата Чехии этот аргумент считает несостоятельным.

«Подобную критику я должен отвергнуть. Чешские работодатели, а также члены нашей палаты и инспекторы бирж труда строго следят, чтобы иностранцы и чехи получали такие же зарплаты, если они выполняют одинаковую работу», - подчеркивает Ладислав Минчич, директор отдела по законодательству, праву и аналитике Экономической палаты Чехии.