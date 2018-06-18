Иностранцы в Чехии – откуда «понаехали», и как с ними жить?

В городе Костелец-над-Орлице – всего 6000 жителей. На краю города, в здании бывших военных казарм, разместился лагерь для беженцев. В день открытых дверей местные жители могут познакомиться со своими соседями, большинство из которых – выходцы из бывших республик Советского Союза. Дети подготовили для посетителей концерт. «Меня зовут Мария, я из Казахстана, но по национальности армянка. Я тут уже шесть месяцев. Мне все нравится, я играю, хожу в детский центр…», – рассказывает маленькая обитательница лагеря.

Взрослые приготовили блюда национальной кухни, которыми угощают чехов, пришедших с ними познакомиться. Все они подали заявление на предоставление убежища и ожидают от властей решения своей участи – смогут ли они остаться в стране. Сколько иностранцев в общей сложности живет в здании бывших казарм, вопрос непростой. «У нас есть статистические и фактические данные. Физически у нас на сегодняшний день проживает 214 клиентов, при этом зарегистрировано около 400, так что половина находится не в лагере, а где-то еще. Сроки их пребывания в центре очень отличаются. Процесс предоставления статуса беженца ведет Отдел по делам миграции, так что некоторые проводят здесь достаточно мало времени – несколько месяцев, но некоторые могут здесь провести и несколько лет», – объясняет директор центра Ивана Выгналкова. Таким образом, в городе Костелец, как правило, находится несколько сотен мигрантов, и все они проживают в стране легально, подав соответствующее заявление на предоставление убежища.

Чешская «девочка Лиза»

Хотя лагерь, в котором живут преимущественно люди из Казахстана, Украины и других стран бывшего СССР, существует в городе уже давно, некоторые жители до сих пор протестуют против подобного соседства. Местная полиция сталкивалась и с распространением панических слухов, не имеющих ничего общего с действительностью. «Например, неизвестно кто распускал слухи, что обитатели лагеря изнасиловали какую-то девушку. Это было абсолютной ложью, не имевшей ничего общего с действительностью. То, что это выдумки, подтвердила и полиция, – ничего подобного не произошло. Также был пущен слух, что в мусорном баке перед торговым центром было найдено тело человека из лагеря. Мы не знаем, откуда взялась такая информация. В общем, все это – полная глупость», – рассказывает директор.

За годы существования лагеря недоверие и страхи местных жителей по поводу лагеря беженцев приобретали различные формы. «Я знаю, что Костелец трудно переживал это соседство – изначально жители очень не хотели, чтобы здесь находился этот центр. Потом был период относительного спокойствия. Затем появилась новая проблема –"страшная опасность, что нас заполонят исламские террористы". А поскольку этого не произошло, то все пошло так, как обычно бывает – и те, и другие живут рядом, не зная друг о друге практически ничего. Конечно, некоторым чехам соседство с лагерем помогло поменять их устоявшиеся взгляды, научило жить рядом с представителями других народов. Однако существует другая группа людей, которых ничто не способно изменить», – считает мэр города Франтишек Кински.

Число иностранцев превысило полмиллиона

В настоящее время на территории Чешской Республики легально находится более полумиллиона иностранцев – такого исторического опыта у Чехии, в отличие от стран Запада, еще не было – в годы послевоенной миграции чехи жили за «железным занавесом». На первом месте – украинцы и словаки. Далее идут вьетнамцы, русские, немцы и поляки. Заявление на получение статуса беженца подало 1600 человек, то есть менее 0,3% от общего числа. И лишь два десятка из них приехали сюда из Африки и Ближнего Востока. То есть, хотя число иностранцев в стране действительно поднялось до исторического максимума, это не имеет ничего общего с притоком беженцев из мусульманских стран.

Эксперты отмечают, что в Чехии не образуется питательная среда для исламизма, и проблемы, которые появляются в связи с увеличением числа иностранцев, носят социальный характер – в некоторых регионах поднимаются цены на недвижимость. Увеличивается число учащихся в школах и пациентов в поликлиниках. В стране появился и такой феномен как приграничные трудовые ресурсы – словаки и поляки могут ездить к месту работы и через границу. Однако вокруг некоторых предприятий скапливается большое число постоянно живущих работников из-за рубежа, многие из которых хотят навсегда поселиться в Чехии. В поселке Квасины в связи со сложившейся демографической ситуацией был создан Центр по интеграции иностранцев.

Подготовка к приему украинских семей

«В настоящее время у нас около 400 украинцев – в основном это мужчины в возрасте 25-45 лет. Так что существует тенденция воссоединения семей, когда их семьи переезжают в наш регион. Исходя их этого мы оцениваем возможности наших школ и детских садов – насколько они готовы к появлению детей-иностранцев, сколько там мест, готовы ли к этому педагоги, можно ли использовать какие-то вспомогательные виды услуг», – объясняет сотрудница центра Петра Тузарова.

Отдельную и значительную группу иностранцев, которые хотят остаться в стране, составляют студенты чешских вузов. «Мы искали страну, которая была экономически стабильнее, чем Украина, и вместе с тем славянская, чтобы там было бы не так сложно учиться, освоить язык. Я выбирала между Польшей и Чехией и остановилась на Чехии, потому что здесь живет мой крестный, который мне помог освоиться. Все получилось прекрасно, и это, наверное, – страна моей мечты», – рассказывает Ирина Шарапенко из Киева, которая учится в университете города Пардубице.

Однако насколько жители «страны мечты» толерантны по отношению к студентке из Украины?

«Завалить» на экзамене за русский акцент

«В целом чехи относятся ко мне неплохо. Когда они узнают, что я из Украины, спрашивают, нет ли у меня каких-то проблем, не следует ли им говорить помедленнее. Была пара неприятных моментов, когда то, что я украинка, воспринималось негативно. Иногда преподаватель посреди занятия в большой аудитории отпускал некрасивые шуточки в адрес украинцев – это было не слишком приятно», – рассказывает Ирина. Ее знакомые сообщают о преподавателе, который нарочно «заваливал» на экзаменах студентов с русским акцентом. Вторжение 1968 года и двадцатилетнее пребывание в Чехословакии советских войск не могли не отразиться на отношении к русскому языку…

Член партии христианских демократов, социолог Иван Габал голосовал в парламенте против поправки, ужесточающей Закон об иностранцах. «Эта поправка усложняла приезд сюда людей, желающих у нас работать. Также она дискриминировала иностранцев с точки зрения судебного разбирательства, защиты и т.д. Я считаю, что если сюда кто-то приезжает трудиться, то должен пользоваться защитой, и с ним следует достойно обращаться. Он не может здесь быть просто бесправным гастарбайтером, по отношению к которому и работодатель, и государство ведет себя хуже, чем к иностранцам, имеющим здесь ПМЖ».

«Нам нужно больше людей из Украины»

Иван Габал также считает, что Чехии следует перенимать опыт западных стран и не держать тех, кто приехал в страну с желанием получить убежище, в закрытых центрах тюремного типа. В общественной среде их интеграция пойдет быстрее и эффективнее. Социолог уверен, что и предприятие должно быть заинтересовано в том, чтобы иностранцы не только работали в их цехах, но и находили язык с местным населением – в прямом и переносном смысле.

На чешской политической сцене, считает Иван Габал, миграционный кризис «без мигрантов» использовался определенными партиями как метод устрашения избирателей, позволяющий на волне риторики, направленной против приема беженцев, получить больше голосов. Наибольший отклик антимигрантские лозунги находили в бедных регионах страны. «В какой-то момент мы начнем понимать, что у нас не было какого-то массового притока мигрантов, что, наоборот, людей у нас не хватает, что нам нужно больше людей из Украины, из стран бывшего СССР. Так что думаю, ситуация с законодательством изменится, и что мы по сравнению с Венгрией и Словакией более открытые», – считает социолог.