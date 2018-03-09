Инаугурационная речь, которая понравилась не всем

Торжественное начало церемонии точно следовало протоколу – в зал были внесены старинные чешские знамена и президентский штандарт. Милош Земан произнес слова клятвы: «Я присягаю на верность Чешской Республике и обещаю хранить ее Конституцию и законы».

О том, что президент вступил в должность главы государства, возвестил городу и миру традиционный артиллерийский салют. Затем Милош Земан произнес инаугурационную речь продолжительностью более получаса.

«Моя дорогая супруга Иванка, моя дорогая дочь Катержина, уважаемый господин президент Клаус, уважаемая госпожа Клаусова, уважаемая госпожа Гавлова, уважаемый господин председатель Сената, уважаемый господин председатель парламента, уважаемые члены законодательного собрания, господа послы, дамы и господа…» – обратился Милош Земан к собравшимся.

В первой части своего выступления президент похвалил введенную им практику поездок по регионам и встречи с гражданами, заявив, что и в дальнейшем не собирается от них отказываться.

«Прямые выборы старост, гетманов, мэров»

Также Милош Земан высказался за введение элементов прямой демократии, в частности, прямых выборов мэров и гетманов: «Я надеюсь, что вовремя моего пребывания в должности удастся ввести прямые выборы старост, гетманов, а также, разумеется, и мэров».

Однако часть речи была неоднозначно встречена частью присутствующих – президент выступил с острой критикой предпринимателя Зденека Бакалы. Глава государства обвинил Бакалу в крупных экономических преступлениях, назвав его «темным пятном» на теле страны. Он также заявил, что пока не будет поставлена точка в расследовании в отношении деятельности бизнесмена в компании OKD, нельзя говорить, что экономические преступления в ЧР остались в прошлом. «Оттуда было незаконно выведено 100 млрд крон», – подчеркнул президент. Принадлежащие Зденеку Бакале СМИ Милош Земан обвинил в «манипуляции общественным мнением».

«Общественное Чешское телевидение действует на стороне партии ТОР-09»

«Газета Hospodářské noviny, журнал Respekt, сайт Aktuálně.cz – эти издания наш каждый день поучают, как нам следует себя вести. По моему мнению, журналист, который берет деньги, полученные таким образом, не заслуживает уважения, и нам не следует относиться к таким журналистам всерьез», – такие слова прозвучали из уст главы государства, который также призвал «различать журналистов, которые ищут правду, журналистов, которые ищут сенсации».

Также Милош Земан в своей инаугурационный речи обвинил общественное Чешское телевидение в том, что оно действует на стороне политической партии ТОР-09. В это момент в знак протеста ряд депутатов парламента покинули Владиславский зал, в том числе член ТОР-09, бывший министр иностранных дел Карел Шварценберг. А первой со своего места поднялась Мирослава Немцова, депутат парламента от партии гражданских демократов (ODS).

«Президент присягнул на Конституции, мало того – на историческом документе – Конституции 1920 года, что будет действовать в интересах всего народа, и уже спустя пару минут напал на необходимую обществу свободную прессу и на свободу средств массовой информации. В этот момент я поняла, что у меня нет другой возможности выразить свой протест, и приняла решение уйти, потому что потребовать дать мне слово там я не могла», – объяснила Мирослава Немцова свой поступок, добавив, что президент «нападает на людей, чья вина не доказана, и весьма толерантен к другим, в отношении которых ведется уголовное расследование – например, председателя правительства Андрея Бабиша».

«У меня мог случиться инфаркт»

«И если уж он нападает на экономическую мафию, то забывает упомянуть, что к ней принадлежит господин Мартин Неедлы (советник президента), который обеспечивает его контакты с пророссийскими силами. А с другой стороны – один мафиози, которого то ли арестовали в Китае, то ли открыли дело, – и это – его советник», – напоминает Немцова о председателе совета директоров китайской группы CEFC Хуасине Е Цзяньмине, который подозревается в совершении экономических преступлений и одновременно является советником чешского президента. По данным South China Morning Post, он был арестован 16 января по личному приказу председателя КНР Си Цзиньпина. «Я просто не могла сидеть и слушать все это. У меня просто случился бы инфаркт», – заключает депутат.

«Господин президент начал изливать свою желчь..»

По мнению председателя парламентской фракции ТОР-09 Мирослава Калоусека, также покинувшего Владиславский зал, речь Милоша Земана не соответствовала смыслу церемонии инаугурации. «В тот момент, когда г-н президент вместо речи государственного деятеля начал изливать свою желчь на СМИ, которые не ведут себя в отношении него так же подобострастно как телеканал Баррандов или Patlamentní listy, и начал нападать на независимых журналистов и Чешское телевидение, так нам расхотелось это слушать».

«Уход депутатов – позор на весь мир»

Напротив, глава SPD Томио Окамура назвал поведение депутатов «международным позором», поддержав характер речи Милоша Земана. «Г-н президент говорил о введении прямой демократии, г-н президент говорил о манипуляциях в СМИ. У меня также часто появляется иная точка зрения, однако мне никогда не пришло бы в голову на таком торжественном мероприятии, которое происходит один раз в пять лет, так опозорит на международном уровне все 10-миллионное население Чешской Республики».

Бывший глава службы протокола Пражского Града Индржих Форейт также подчеркнул, что уход депутатов во время речи его «очень удивил». Он изучил записи об инаугурациях за последние 100 лет и нашел лишь один похожий эпизод. «За весь этот период – а за это время прошло 25 инаугураций – я нашел лишь один случай, когда депутаты от немецких партий ушли со встречи, посвященной избранию и принесению присяги президентом республики», – напоминает Индржих Форейт о событиях мая 1920 г., когда Т. Г. Масарик вторично был избран президентом Чехословакии.

«Мстительность и сведение счетов»

Фонд экс-президента страны Вацлава Клауса (IVK), со своей стороны, назвал речь главы Чехии «недостойным выступлением». «Содержание и форма выступления Милоша Земана не отвечали значительности момента», – подчеркнул на страницах Фонда бывший европарламентарий Иво Стрейчек.

«Несмотря на то что чешский экс-президент Вацлав Клаус всячески поддерживал Милоша Земана перед выборами, это не значит, что он его не станет критиковать, если сочтет это необходимым», – указал пресс-секретарь IVK Петр Мацинка.

Вместо того чтобы посвятить свою речь «серьезным размышлениям о, настоящем и будущем Чешской Респупублики», Милош Земан, по мнению Фонда Клауса, «дал выход своей мстительности» и сведению личных счетов.