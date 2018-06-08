Gratias Agit – благодарность отважным, кто полвека назад вышел на Красную площадь в защиту Чехословакии

С латинского языка название этой премии Gratias Agit можно упрощенно перевести как «Благодарим за продвижение», и она вручается тем, кто поддерживает имидж страны, борется за доброе имя Чехии за рубежом.

И все так же, не проще,

Век наш пробует нас -

Можешь выйти на площадь,

Смеешь выйти на площадь,

Можешь выйти на площадь,

Смеешь выйти на площадь

В тот назначенный час?!



Александр Галич

Церемония награждения проходит в Главном зале Ченинского дворца — здании МИД Чехии, чей огромный коричневый фасад с колоннами возвышается напротив пышного барокко Лореты, в двух шагах от Пражского Града.

«Премия Gratias agit вручается уже 21 год, и я рад, что появилась такая традиция, одна из лучших – награждать тех, то этого действительно заслуживает. В этом году увеличилось число точек на глобусе, откуда к нам за премией приезжают лауреаты. На этот год приходится много юбилеев, как хороших, так и плохих, о которых, конечно, тоже нужно напоминать. Разумеется, все, кто сегодня приехал, заслужили эту премию за распространение доброго имения Чешской Республики, все они сделали гораздо больше, чем обычные люди, и всем я хочу за это выразить свою горячую благодарность. Когда я был министром обороны, мы награждали участников Третьего сопротивления, и сегодняшние лауреаты мне их напоминают – так выглядит смелый человек, человек, который делает шаг, зная, что ему это может принести очень серьезные проблемы, однако следуя велению сердца, он все равно это делает, потому что сделать это должен. И эти отважные люди сидят сегодня здесь перед вами, и думаю, что они заслуживают аплодисменты!» – подчеркнул в своей вступительной речи министр Мартин Стропницкий.

Их акция тогда доказала, что не все в СССР поддерживают оккупацию Чехословакии. Это был не единственный протест — люди, несмотря на обреченность их действий, демонстрировали свое несогласие с советской агрессией и в других городах и республиках — в Ленинграде, в Прибалтике, на Украине, однако именно этот выход на Красную площадь стал особо символическим.

Нужно сказать, что чехи всегда знали и помнили об этой демонстрации, которая длилась всего несколько минут, до того как участников схватили, однако навсегда вошла в историю. Они всегда считались здесь героями, сюда часто приезжала поэт Наталья Горбаневская, которая скончалась в 2013 году, и сегодня на этих троих немолодых людей смотрят как на живую легенду, и именно они стали главными героями церемонии награждения, которая прошла 8 июня 2018 года.

«Я хочу, учитывая масштаб ими совершенного, из числа лауреатов особо выделить последних троих ныне живущих из Восьми отважных, которым их смелость чрезвычайно усложнила жизнь. Это те, кто в августе 1968 года вышел на Красную площадь в знак протеста против оккупации Чехословакии, и государство их, в кавычках, «наградило», как оно обычно делало, они за это заплатили лишением свободы. Я очень рад, что они смогли приехать, несмотря на свой почтенный возраст. Я вас благодарю и от себя лично, потому что принадлежу к поколению, на котором очень сильно сказались события 1968 года, – тогда мы учились, и вторжение лишило нас лучших лет жизни. Спасибо вам за вашу смелость!», – обратился Мартин Стропницкий непосредственно к Виктору Файнбергу, Павлу Литвинову и Татьяне Баевой, которым зал Чернинского дворца аплодировал стоя.

И, конечно, здесь нельзя не отметить, что и полвека спустя эти люди остаются на стороне свободы — вчера Татьяна Баева, Павел Литвинов, Виктор Файнберг и правозащитник, архитектор Сергей Шаров-Делоне, двоюродный брат Вадима Делоне, одного из участников демонстрации 1968 года, вместе с местными активистами провели в центре Праги акцию в поддержку режиссера Олега Сенцова, который продолжает голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных из российских тюрем. Плакат «За вашу и нашу свободу!», который был поднят в 1968 году, стал лозунгом советских диссидентов нескольких поколений и актуален и сегодня.