Государство обеспечит юридическую помощь малоимущим и беженцам

На бесплатную консультацию с юристом могут рассчитывать те, чей средний доход за последние шесть месяцев не превышает в три раза прожиточный минимум – этот показатель в настоящее время составляет 4300 крон на человека (172 евро).

«Часто получается так, что человеку приходит последнее административное предупреждение перед судебной жалобой или он получает судебный приказ о взыскании долга, и он не уверен, как ему поступать в таком случае. Система бесплатной юридической помощи должна клиенту помочь сориентироваться в конкретном вопросе», - говорит Роберт Немец, заместитель председателя Чешской адвокатской конторы.

Согласно новому закону, люди с низким уровнем доходов отныне имеют право на получение четырех получасовых консультаций в год. Некоторые адвокаты предоставляли бесплатную юридическую помощь и раньше, но сейчас они за это получат от государства на возмещение расходов 150 крон (6 евро).

«Желающий получить бесплатный совет должен заполнить анкету, которую можно скачать с сайта адвокатской конторы, подтвердить доходы, и все это отправить к нам в контору. Сейчас мы помогаем, в среднем, тысяче человек в год. Не думаю, что их количество сильно увеличится», - рассказывает Ирена Схейбалова, глава адвокатской конторы в г. Брно. За подачу заявления предусматривается одноразовая плата в 100 крон (4 евро). Оформление заявки длится несколько дней, все зависит от места жительства нуждающегося в консультации человека.

«Главный плюс – это помощь государства в тех жизненных ситуациях, в которых она до настоящего времени не предполагалась. Начиная с июля 2018 года, она гарантируется в форме консультации перед судебным разбирательством, перед административным разбирательством, а также в случае обжалования в Конституционном суде», - уточнила Люцие Махалкова из министерства юстиции.

На бесплатную юридическую помощь имеют право теперь также иностранцы, находящиеся в лагерях для беженцев. До настоящего времени им помогали юристы-добровольцы и сотрудники некоммерческих организаций.

Нововведение обойдется государству в 34 миллиона крон в год. На сами консультации с клиентами уйдут семь миллионов, остальные деньги будут выплачены адвокатам за защиту малоимущих клиентов в случае возбуждения против них административного дела или в случае их обжалования в Конституционном суде. Такой гарантии у граждан до настоящего времени не было.