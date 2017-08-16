Изначально план объединить под одной крышей два элитных подразделения полиции – Отдел по борьбе с организованной преступностью и Отдел по раскрытию коррупционных и финансовых преступлений – вызывал много противоречивых оценок. Главной целью было сделать работу полиции в этих направлениях более эффективной. Тем не менее, за год новое учреждение покинуло несколько десятков полицейских, а именно – 92 человека. Из них 42 ушло в гражданские профессии, а 50 было переведено в иные подразделения полиции или сил безопасности. За тот же период в ряды нового центра поступило 65 полицейских. Итого, к 1 августа 2017 года в подразделении служило 800 человек, то есть недостаток составлял 70 сотрудников. Ситуацию комментирует верховный прокурор Ленка Брадачова:

«Некоторые полицейские покинули подразделение. Я считаю, что те сотрудники, которые работали хорошо в период существования двух подразделений, хорошо работают и до сих пор. Те, чьей работой мы были недовольны, не улучшили свои показатели».

Однако руководство центра не считает уход людей критическим, директор Центра Михал Мазанек не опасается, что подразделение столкнется с серьезным недостатком кадров. По его мнению, на свободные места придут новые полицейские.

«Эти уходы не влияют на качество расследований преступлений нашим подразделением. Что касается полицейских, перешедших на гражданские должности, они не обязаны сообщать о причинах ухода, и не делают этого. Что же касается переводов в другие подразделения полиции Чешской Республики, там причиной является интерес к работе в ином отделе. В этом случае все зависит от договоренности соответствующих полицейских чиновников», - комментирует кадровый вопрос пресс-секретарь центра Ярослав Ибегей.

Кстати, опасения, что новый центр покинут опытные полицейские, было одним из главных аргументов противников реорганизации, которые утверждали, что это придет к остановке расследования ряда дел. Например, из полиции из-за слияния подразделений ушел бывший директор Отдела по борьбе с организованной преступностью Роберт Шлахта, не согласный с данной реорганизацией. Он поступил на работу в Таможенное управление, за ним последовал и ряд его подчиненных.

По мнению Михала Мазанека, причиной ухода кадров может стать и то, что подразделение расследует очень сложные преступления, поэтому многие просто чувствуют усталость, сильную нагрузку на психику.

Год назад изменения в структуре полиции активно критиковала пражский верховный прокурор Ленка Брадачова. Недавно в эфире Чешского радио она сообщила, что бой с организованной преступностью не стал более эффективным, чем до реорганизации:

«Я бы ожидала от такого большого подразделения, целью возникновения которого было именно повышение эффективности работы и обмена информацией, получения большего количества сведений от его розыскной деятельности. Пока что они представлены не были, по крайней мере, не в таком объеме, чтобы я могла говорить о том, что это подразделение является более эффективным, чем два его предшественника по отдельности».

За год существования новый Центр по борьбе с организованной преступностью приступил к 150 новым делам и в целом занимался расследованием более 360 преступлений.