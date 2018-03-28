Гимн – с пафосом или без?

Идею дебатов поддержала и радиостанция «Влтава» «Чешского Радио». Композитор Милош Бок откликнулся на предложение главы Олимпийского комитета Иржи Кейвала и сочинил несколько новых вариантов удлиненного гимна, запись которых осуществил Пражский симфонический оркестр и Смешанный хор им. Кюна. Комитет представил записи на «Чешском радио» в среду, 28 марта.

Путь от фарса до государственного гимна

Как прочувствованно пел «Где родина моя» горячо любимый всеми актер Франтишек Смолик, родившийся в конце XIX в. в пражском районе Королевские Винограды и много лет занятый в спектаклях Виноградского, а позже и Национального театра. Смолик принимал участие в записи радиопостановки 1951 года музыкального фарса Йозефа Каетана Тыла и Франтишека Шкроупа «Fidlovačka aneb Žádný hněv žádná rvačka» – «Фидловачка, или Без гнева и мордобоя». Именно в рамках премьеры этого первого оригинального фарса на чешском языке за несколько дней до Рождества в 1834 году пражане впервые услышали песню Kde domov můj» («Где родина моя») o прекрасном чешском крае, напоминающем рай.

«На театральной сцене, а именно в Сословном театре, песня «Где мой дом» официально впервые была представлена в исполнении оперного певца Карла Стракатого в рамках спектакля «Фидловачка». Ее премьера прошла с большим успехом. Gott erhalte Franz den Kaiser (Боже, храни императора Франца) был государственным гимном чехов как и других подданых Австро-Венгрии, музыку к которому написал Йозеф Гайдн. А лирическая песня «Где мой дом», позже ставшая гимном, была совершенно спонтанно принята чешским народом. Я думаю, что существуют лишь немногие народы с историей гимна, схожей с чешской»,

– подчеркивает разницу в отношении чехов к гимну Дунайской монархии и чешской песне, которой суждено было стать национальным гимном Чехословакии, руководитель музыкально-исторической секции пражского Национального музея Маркета Кабелкова.

Немало воды утекло во Влтаве, прежде чем «Где дом мой» в 1920 г. был признан гимном самостоятельной Чехословакии. До того песню исполняли в музыкальных салонах, в свой репертуар ее включали и столь известные оперные дивы как «божественная» Эма Дестинова (Эмми Дестинн).

Спеть о крае, так любимом Богом

В 1870-х годах ее мотив стал почти народным, «Где родина моя», воспевающую край, любимый Богом, можно было услышать повсюду. А в окопах Первой мировой, тоскуя по родине и близким, ее затягивали чешские солдаты. Поэтому вполне логично, что являясь общепризнанной, она стала самым достойным кандидатом на главную песню страны. В начале становления нового государства песня даже выполняла роль программного произведения на вступительных испытаниях абитуриентов, мечтающих прославиться на музыкальном поприще.

– В период Первой Чехословацкой Республики (1918–1938) поступающих в музыкальное училище обязывали спеть «Где мой дом», оценивая, насколько чисто они способны интонировать. Именно эта песня служила для профессоров своего рода лакмусовой бумажкой, показателем музыкального слуха у потенциальных их будущих учеников,

– говорит музыкальный публицист Иван Румл.

Первый куплет песни в почти неизменном виде сохранился в тексте государственного гимна с момента основания Чехословакии в 1918 году. До ее распада в 1993 г. на два суверенных государства исполнялся также куплет на словацком языке «Nad Tatrou sa blýska», ныне национальный гимн Словакии. В передаче прозвучали варианты исполнения гимна в новой аранжировке, а также архивные записи, в том числе Э. Дестиновой столетней давности.