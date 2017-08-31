Гиды Чехии. Форма одежды – строгая

– Как вы, как человек, работающий в данной сфере, относитесь к подобному нововведению?

– В основном, этот закон распространяется на сотрудников музеев, и я считаю, что в закрытых помещениях дресс-код просто необходим. Недавно в одной из чешских газет появилась большая статья с броским названием «Прага желает культурных туристов» – то есть таких, которые будут посещать музеи, галереи и т. д. На мой взгляд, сотрудники этих учреждений должны быть одеты строго, модно и красиво; так, чтобы, с одной стороны, не раздражать требовательных туристов, а с другой – показывать пример своим внешним видом. Важно, конечно же, чтобы не было и чрезмерной упрощенности, ведь есть такие музеи, где экскурсию можно проводить и в национальных костюмах, и в одежде, дополненной какими-то декоративными элементами, относящимися к конкретной выставке. Так, против универсальности в одежде в свое время выступили сотрудники музеев горного дела, где гиды, как правило, одеваются в шахтерскую одежду, что тоже является своеобразной униформой – пусть даже экзотической. Если мы говорим о гидах, водящих туристов по городу или вывозящих их за его пределы, невозможно в полной мере соблюдать новые правила дресс-кода. Как бы там ни было, каждый экскурсовод, разумеется, обязан выглядеть чисто, опрятно и культурно. Любая строгость в одежде должна учитывать специфику посещаемого места. Вряд ли удастся всех нарядить в белые кофты и черные юбки.

– Есть такие достопримечательности, куда туристы могут пожаловать даже в шлепанцах и купальниках... Как вы считаете, надо ли и для них ввести некий дресс-код?

– Лично я подобными туристами пока еще не столкнулась, поскольку мы имеем дело с такими группами, которые знают, что будут гулять исключительно по городу. Тем не менее, по отношению к некоторым туристам я бы, все-таки, ввела дресс-код. Если человек отправляется в Национальную галерею или Национальный музей, идти он туда должен как в храм. Некоторые виды одежды здесь просто неприемлемы.

– Случалось ли в вашей практике, что туристы жаловались на то, как одет экскурсовод?

– Да, да. Совсем недавно мы с туристами посетили замок Кост, и когда группа вернулась с экскурсии, люди стали жаловаться на местного экскурсовода. Они мне рассказали, что их гидом была молодая девушка, которая оделась так, что не сразу можно было разобрать, забежала ли она туда случайно, или же пришла на работу. Туристы, конечно же, тоже бывают разные: кто-то более, а кто-то менее требователен.

Экскурсовода с бейджиком туристы не потеряют

Интересно, что в Карлштейне – возможно, самом знаменитом и посещаемом замке Чехии, – гидам уже давно запрещено носить шорты.

– Как, на ваш взгляд, одеваются русскоговорящие гиды, работающие в Чехии?

– Я должна сказать, что мои коллеги всегда одеты очень аккуратно, а некоторые из них – даже модно. При этом, разумеется, учитывается профиль экскурсии, сезонность и погодные условия. В летние месяцы, когда очень жарко, предполагается, что гид может себе позволить одеть бриджи, сарафан и т. п. Стоит отметить, что наши экскурсоводы всегда знают грань допустимого, учитывают собственные физические и конструктивные возможности, одеваются соответствующим образом.

– Также Институт по охране памятников хотел бы, чтобы гиды носили специальные бейджики и значки института – для того чтобы их можно было сразу идентифицировать. Есть ли в этом необходимость?

– Я считаю, что в этом нет никакой проблемы. Если бейджики введут, мы их будем носить, работа есть работа. В больших туристических группах, насчитывающих 30–60 человек, мои коллеги их уже давно носят – так экскурсовода проще найти, и есть возможность узнать его имя. В целом, я не против дресс-кода, даже наоборот – я его приветствую, так как он организует и дисциплинирует, заставляет себя иначе вести и чувствовать. Но, все должно быть в меру. Если меня, допустим, обяжут ходить по Пражскому Граду или подниматься по Нерудовой улице на каблуках, я буду категорически против.

В будущем Национальный институт по охране памятников планирует ввести и универсальные входные билеты, которые вместе с новым дресс-кодом экскурсоводов помогут создать единый стиль отдельных достопримечательностей.