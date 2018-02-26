Гиалуроновая кислота - помощник при заживлении ран

Чешским ученым с Химико-технологического факультета Университета г. Пардубице удалось из гиалуроновой кислоты получить волокна, а из них, в свою очередь, создать уникальные заживляющие повязки для ран.

«Гиалуроновая кислота представляет собой уникальный био-полимер, который естественным образом присутствует в тканях нашего организма. Считается, что в нашем теле - около 15 граммов гиалуроновой кислоты, 5 граммов из которых организм вырабатывает сам», - рассказал Чешскому Радио профессор Радим Грдина.

Особенностью этой кислоты является наличие в ее химическом составе молекулы воды. То есть, поступая в наш организм, например, в нашу кожу, она является естественным увлажнителем. Таким образом, кислота, например, заполняет морщины и выравнивает кожу, поэтому она настолько востребована в косметике.

Гиалуроновая кислота входит в состав многих тканей - кожи, хрящей, что обусловливает её применение в лечении заболеваний, связанных с этими тканями. Она также является необходимой составляющей для офтальмологических операций.

«Что касается использования в медицине, то все уколы, которые вам ставят в глаз или в колено являются ничем иным, как раствором гиалуроновой кислоты с примесью лекарственных препаратов», - объясняет профессор Грдина. Как возникла идея использовать гиалуроновую кислоту при лечении плохо заживающих ран?

«Наши врачи уверены в том, что раны лучше заживают в условиях повышенной влажности. То есть что рана, поверхность которой достаточно увлажнена, заживает быстрее и лучше. Мало того, гиалуроновая кислота имеет такую особенность, что под ее воздействием не образуются или практически не образуются рубцы», - говорит Грдина.

Производство гиалуроновой кислоты основано на культивации бактерий, способных вырабатывать ее в своей оболочке, откуда ее потом извлекают химическим путем. Сами повязки делаются из волокон кислоты. Уникальный способ их получения придумали ученые Химико-технологического факультета Университета Пардубице.

«Мы получаем нетканый текстильный материал. Попробуйте представить себе лист папиросной бумаги: он приблизительно такой же толщины, имеет похожий вес, обладает похожими механическими свойствами. Минус гиалуроновой кислоты заключается в том, что она легко растворима в воде, поэтому при работе с этим материалом надо вести себя предельно аккуратно. После наложения на рану это свойство, наоборот, становится преимуществом, так как повязка при соприкосновении с влажной раной становится гелеобразной, что способствует лечению», - заключает доцент пардубицкого университета Ладислав Бургерт.